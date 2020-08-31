Под Полтавой два брата несколько часов зверски истязали женщину из-за выдуманного похищения собаки

Под Полтавой двое мужчин зверски издевались над женщиной (Коллаж РБК-Украина)

Два брата заставляли женщину копать себе могилу, били битами и пускали газ в лицо

В селе Марьянское Великобагчанского района Полтавской области произошел дикий инцидент. Два брата топили, заставляли копать себе могилу и пускали в лицо слезоточивый газ женщине, которую обвинили в выдуманном похищении собаки.

Как рассказали в следственном управлении полтавской областной полиции, инцидент произошел еще пять месяцев назад и только недавно преступникам удалось вручить уведомление о подозрении. На данный момент они находятся под стражей и ведется расследование, пишет издание Poltava.to.

Два брата из села Марьянское заподозрили 57-летнюю местную жительницу в краже немецкой овчарки, которая им принадлежит. Они решили отомстить женщине – прихватили биту и газовые баллончики. Вместе с родственником они ворвались в соседский дом, куда женщина пришла по делам.

Сначала они брызнули газом в лицо владельца дома и женщине, а потом они начали женщину избивать и ударили ее лицом об стол. Потом они вывели ее на середину комнаты и начали вдвоем ее избивать – по лицу, дубинкой по ногам.

Женщина пробовала убежать, когда злоумышленники отвлеклись и попыталась спрятаться от них в соседней комнате. Но они догнали ее и продолжили бить, а также брызгали в лицо газом из баллончика. Потом облили ее холодной водой и сказали, что это бензин и пригрозили ее поджечь.

Родственник братьев в этот момент контролировал действия хозяев дома, он держал в руках дубинку и не позволял им выходить из дома или помочь потерпевшей.

На этом преступники не остановились и начали женщину топить в кастрюле с водой. Потом они снова облили ее водой и выгнали на улицу, где температура воздуха была всего +12 градусов. Потом пострадавшую дотащили до кладбища и заставили ее копать себе могилу. Когда она закончила – ее толкнули на дно и засыпали землей. Потом они дождались, пока женщина выберется из ямы и заставили ее засыпать землей.

Мужчины продолжали издеваться над женщиной еще несколько часов – гоняли ее по селу, заставляли снова копать могилу. Потом она смогла как-то добраться до своего дома, где все было перевернуто. Там она потеряла сознание, и скорую помощь вызвала соседка.

Врачи диагностировали у пострадавшей ушибы мягких тканей головы, множественные синяки и кровоподтеки.

Преступникам предъявили подозрение стразу по трем статьям - издевательство, похищение и нанесение телесных повреждений. Суд постановил отправить братьев под круглосуточный домашний арест. Один из них просил суд отпустить под личное обязательство, второй – домашний арест оставить только в ночное время, так как одному нужно было на работу в Киев, а второму – обрабатывать огород и присматривать за матерь. Но судьи не приняли во внимание их просьбы. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

В Полтавской области двое мужчин заставили женщину копать себе могилу и били ее битами

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