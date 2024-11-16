"Нікому не треба". Що покійна Світлана Світлична говорила про українців і війну

Що Світлична говорила про Україну

У 2015 році Світлична казала, що “дуже страждає від того, що відбувається в Україні".

“Дай Бог, щоб швидше настав мир. Кров, біди, смерть - усе це нікому не треба", - казала актриса.

Світлана Світлична у фільмі "Діамантова рука"

Зазначимо, що після закінчення Другої світової війни Світлана разом з сім’єю жили у селі Мирне Сумської області. Там жила її бабуся по батьковій лінії, а також інші родичі.

Згодом її батько-військовий перевіз сім’ю у Австрію, тоді - у Угорщину, а потім - до Охтирки.

“Першим учителем моєї акторської майстерності стала мама - вчила читати прозу та вірші. Тож, як бачите, мій творчий шлях розпочинався в Україні", - зізнавалася Світлана в одному з інтерв’ю.

Світлана Світлична у фільмі "Сімнадцять миттєвостей весни"

Про Україну вона відгукувалася тепло.

“У пам'яті - тепла весна, квітучі яблуні та вишні. Влітку я любила час, коли дозрівали огірки. Зривала їх із грядки і їла прямо немитими. А ще в Україні дуже багато добрих та щедрих людей", - казала вона.

А ще акторка згадувала, що у селі на батьківщині батька “дуже багато Світличних, а жінки схожі, наче сестри: всі світлорусі, з яскраво вираженими вилицями, блакитноокі і з дуже гарним волоссям”. І хоч Світлана народилася у Вірменії, але зазначала: “Все одно почуваюся українкою".

Світлана Світлична у фільмі "Кухарка"

З Україною її пов’язує ще й те, що зірка “Діамантової руки" святкувала весілля зі своїм першим чоловіком - популярним у СРСР актором Володимиром Івашовим - у Мелітополі. Саме у цьому місті її батьки “осіли" після батькової відставки.

“Москвичі, родичі Володі, були просто вражені розмахом весілля і тим, що на півдні України є буквально все: і сало, і м'ясо, і фрукти... Мелітополь видався їм казковим містом достатку", - згадувала Світлична.

У 2011 році вона обережно виступала на захист російського опозиційного політичного діяча Михайла Ходорковського, якого президент РФ Володимир Путін посадив до в’язниці на 10 років. . Таким чином, судячи з усього, діяння кремлівської влади їй не надто були до вподоби.

Разом з тим, після початку повномасштабного вторгнення Світлична жодним чином не висловлювалася про підтримку України або про засудження російської агресії. Однак на той час вона вже була хворою на Альцгеймера, тому не давала коментарів представникам ЗМІ.

Світлана Світлична у фільмі "Їм підкоряється небо"

Нагадаємо, що Світлична народилася 15 травня 1940 року. Закінчила Всесоюзний державний інститут кінематографії у Москві. Стала популярною на весь СРСР після того, як зіграла роль фатальної білявки у фільмі “Діамантова рука".

Незважаючи на амплуа секс-символу, Світлана зіграла багато драматичних ролей. У її доробку такі картини як “Кухарка", “Сімнадцять миттєвостей весни", “Герой нашого часу", “Місце зустрічі змінити не можна”, та інші. Також вона працювала на дубляжі кінофільмів, знялася у низці документальних стрічок, присвячених діячам кіно та її долі і творчості.