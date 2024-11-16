"Никому не надо". Что покойная Светлана Светличная говорила об украинцах и войне

Что Светличная говорила об Украине

В 2015 году Светличная говорила, что "очень страдает от того, что происходит в Украине".

“Дай Бог, чтобы скорее наступил мир. Кровь, беды, смерть - все это никому не надо”, - говорила актриса.

Светлана Светличная в фильме "Бриллиантовая рука"

Отметим, что после окончания Второй мировой войны Светлана вместе с семьей жила в селе Мирное Сумской области. Там жила ее бабушка по линии отца, а также другие родственники.

Впоследствии ее отец-военный перевез семью в Австрию, тогда - в Венгрию, а затем - в Ахтырку.

"Первым учителем моего актерского мастерства стала мама - учила читать прозу и стихи. Как видите, мой творческий путь начинался в Украине", - признавалась Светлана в одном из интервью.

Светлана Светличная в фильме "Семнадцать мгновений весны"

Об Украине она отзывалась тепло.

“В памяти - теплая весна, цветущие яблони и вишни. Летом я любила время, когда созревали огурцы. Срывала их с грядки и ела прямо немытыми. А еще в Украине очень много хороших и щедрых людей", – говорила она.

А еще актриса вспоминала, что в селе на родине отца "очень много Светличных, а женщины похожи, как сестры: все светлорусые, с ярко выраженными скулами, голубоглазые и с очень красивыми волосами". И хотя Светлана родилась в Армении, но отмечала: "Все равно чувствую себя украинкой".

Светлана Светличная в фильме "Кухарка"

С Украиной ее связывает еще и то, что звезда "Бриллиантовой руки" праздновала свадьбу со своим первым мужем - популярным в СССР актером Владимиром Ивашовым - в Мелитополе. Именно в этом городе ее родители "осели" после отставки отца.

"Москвичи, родственники Володи, были просто поражены размахом свадьбы и тем, что на юге Украины буквально все: и сало, и мясо, и фрукты... Мелитополь показался им сказочным городом достатка", - вспоминала Светличная.

В 2011 году она осторожно выступала в защиту российского оппозиционного политического деятеля Михаила Ходорковского, которого президент РФ Владимир Путин посадил в тюрьму на 10 лет. Таким образом, судя по всему, деяния кремлевской власти ей не очень нравились.

Вместе с тем после начала полномасштабного вторжения Светличная никоим образом не высказывалась о поддержке Украины или осуждении российской агрессии. Однако к тому времени она уже была больна Альцгеймером, поэтому не давала комментариев представителям СМИ.

Светлана Светличная в фильме "Им подчиняется небо"

Напомним, что Светличная родилась 15 мая 1940 года. Окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии в Москве. Стала популярной на весь СССР после того, как сыграла роль роковой блондинки в фильме "Бриллиантовая рука".

Несмотря на амплуа секс-символа, Светлана сыграла множество драматических ролей. В ее наработке такие картины как "Кухарка", "Семнадцать мгновений весны", "Герой нашего времени", "Место встречи изменить нельзя", и другие. Также она работала на дубляже кинофильмов, снялась в ряде документальных лент, посвященных деятелям кино и ее судьбы и творчества.