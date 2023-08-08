Ніколи не зрадять. Тільки з цими знаками Зодіаку можлива справжня дружба

Телець

Відповідаючи на запитання, який знак зодіаку доброзичливий та вірний - астрологи в один голос називають Тельця. На їхню думку, цей знак має найсильніше почуття вірності в дружбі серед усіх інших.

Тельці відрізняються особливою дружелюбністю. Вони завжди підтримають у будь-якій ситуації та ніколи не зрадять. До них завжди можна звернутись по допомогу.

Рак

Для тих, хто любить спокій, турботу і затишні вечори - чудовим другом буде Рак. Представники цього знака не люблять змін, тому дуже ретельно та довго шукають приятелів, але потім дружать багато років.

Вони обожнюють піклуватися про близьких і дарувати їм хороший настрій. Заради друзів вони готові буквально на все.

Терези

Терези - один з найбільш дружніх знаків Зодіаку. Їм легко заводити друзів, оскільки вони врівноважені, спокійні, прості та співчутливі люди.

Вони люблять красу та схильні до романтики. Представники цього знаку - це ідеальні друзі, тому що можуть дати пораду в будь-якій ситуації. Ви можете поговорити з ними про що завгодно, а вони завжди вас вислухають та підтримають.