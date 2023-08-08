Никогда не предадут. Только с этими знаками Зодиака возможна настоящая дружба

Телец

Отвечая на вопрос, какой знак зодиака дружелюбный и верный - астрологи в один голос называют Тельца. По их мнению, этот знак обладает самым сильным чувством верности в дружбе среди всех остальных.

Тельцы отличаются особым дружелюбием. Они всегда поддержат в любой ситуации и никогда не предадут. К ним всегда можно обратиться за помощью.

Рак

Для тех, кто любит покой, заботу и уютные вечера - отличным другом будет Рак. Представители этого знака не любят перемен, поэтому очень тщательно и долго ищут приятелей, но потом дружат долгие годы.

Они обожают заботиться о близких и дарить им хорошее настроение. Ради друзей они готовы практически на все.

Весы

Весы - один из самых дружных знаков Зодиака. Им легко заводить друзей, поскольку они уравновешенные, спокойные, простые и сочувственные люди.

Они любят красоту и склонны к романтике. Представители этого знака - это идеальные друзья, потому что могут дать совет в любой ситуации. Вы можете поговорить с ними о чем угодно, а они вас всегда выслушают и поддержат.