Ніколи не здогадаєтесь, що означає слово "тезко" в українській мові

Чи можна вживати слово "однофамілець"

Насправді слово "однофамілець" не є суржиком і його можна знайти в українських словниках. Як і багато інших слів, воно утворене з двох частин - "одно" та "фамілець", так само як, наприклад, утворені такі слова як "однокласник" або "однодумець". Тому використовувати це слово можна.

А яке значення має слово "тезко"

За словами мовознавця, в українській мові є чудове слово, відповідник до слова "однофамілець", яке можна часто почути у розмові.

"В українській мові є чудовий відповідник слова "однофамілець". Замість цього слова можна вживати синонім "тезкО". Так, саме "тезкО", а не "тЕзка". Не всі знають, що "тезкО" - це людина не лише з однаковим ім'ям, а й з однаковим прізвищем, тобто "однофамілець", - пояснив Олександр Авраменко.

Фамільний чи родинний?

А ще в українській мові є прикметник "фамільний", який означає те саме, що й "родовий". Наприклад "фамільний альбом", "фамільне срібло" - тобто те, що передається у спадок в родині.

"Але не потрібно захоплюватися іншомовними словами, якщо в мові є суто українські відповідники. Погодьтеся, "родинний альбом" звучить не гірше за "фамільний", - підкреслив мовознавець.