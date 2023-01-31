Ніколи не збивайте температуру цими популярними пігулками. Ось чому

Мова йде про знайомий усім аспірин

Аспірин (ацетилсаліцилова кислота, ацетилка) - один із перших жарознижуючих та протизапальних препаратів. Зараз його застосовують переважно лише для профілактики тромбоутворення.

Проте, за словами лікаря, деякі пацієнти продовжують лікувати ним гарячку.

Чому аспірин небезпечний

Висока температура тіла є одним із симптомів респіраторних вірусних інфекцій. На фоні таких інфекцій після прийому аспірину може розвинутися синдром Рея (або ж Рейє) - гостре ураження печінки.

Основні симптоми синдрому

нудота;

судоми;

в'ялість;

порушення свідомості;

у важких випадках - кома.

Ці симптоми виникають раптово, і зазвичай такі пацієнти зразу потрапляють в реанімацію. Науковими дослідженнями встановлено, що саме ацетилсаліцилова кислота викликає таку патологію.

Найчастіше вона трапляється в дітей, проте зафіксовані випадки і в дорослих.

"Для того, щоб з вами не сталася така біда, як синдром Рея, використовуйте лише перевірені препарати для лікування гарячки - парацетамол та ібупрофен у віковій дозі", - порадив медик.