Ніколи не збивайте температуру цими популярними пігулками. Ось чому

Підвищену температуру можна збивати різними препаратами, але в основі має бути парацетамол або ібупрофен. А от про деякі препарати, які використовували в якості жарознижувальних у минулому, варто забути.
Про це в Instagram розповів сімейний лікар Михайло Цюрак.
Аспірин (ацетилсаліцилова кислота, ацетилка) - один із перших жарознижуючих та протизапальних препаратів. Зараз його застосовують переважно лише для профілактики тромбоутворення.
Проте, за словами лікаря, деякі пацієнти продовжують лікувати ним гарячку.
Висока температура тіла є одним із симптомів респіраторних вірусних інфекцій. На фоні таких інфекцій після прийому аспірину може розвинутися синдром Рея (або ж Рейє) - гостре ураження печінки.
Основні симптоми синдрому
Ці симптоми виникають раптово, і зазвичай такі пацієнти зразу потрапляють в реанімацію. Науковими дослідженнями встановлено, що саме ацетилсаліцилова кислота викликає таку патологію.
Найчастіше вона трапляється в дітей, проте зафіксовані випадки і в дорослих.
"Для того, щоб з вами не сталася така біда, як синдром Рея, використовуйте лише перевірені препарати для лікування гарячки - парацетамол та ібупрофен у віковій дозі", - порадив медик.
Раніше лікар розповів про поширені лікарські засоби, які не тільки не лікують, а й можуть нашкодити.
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