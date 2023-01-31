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Никогда не сбивайте температуру этими популярными таблетками. Вот почему

Чем нельзя сбивать температуру (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Повышенную температуру можно сбивать разными препаратами, но в основе должен быть парацетамол или ибупрофен. А вот о некоторых препаратах, которые использовали в качестве жаропонижающих в прошлом, стоит забыть.

Об этом в Instagram рассказал семейный врач Михаил Цюрак.

Речь идет о знакомом всем аспирине

Аспирин (ацетилсалициловая кислота, ацетилка) – один из первых жаропонижающих и противовоспалительных препаратов. Сейчас его используют преимущественно только для профилактики тромбообразования.

Однако, по словам врача, некоторые пациенты продолжают лечить им лихорадку.

Почему аспирин опасен

Высокая температура тела – один из симптомов респираторных вирусных инфекций. На фоне таких инфекций после приема аспирина может развиться синдром Рея (или Рейе) – острое поражение печени.

Основные симптомы синдрома

  • тошнота;
  • судороги;
  • вялость;
  • нарушение сознания;
  • в тяжелых случаях – кома.

Эти симптомы возникают внезапно и обычно такие пациенты сразу попадают в реанимацию. Научными исследованиями установлено, что именно ацетилсалициловая кислота вызывает такую патологию.

Чаще она встречается у детей, однако зафиксированы случаи и у взрослых.

"Для того чтобы с вами не произошла такая беда, как синдром Рея, используйте только проверенные препараты для лечения лихорадки - парацетамол и ибупрофен в возрастной дозе", – посоветовал медик.

Ранее врач рассказал о распространенных лекарственных средствах, которые не только не лечат, но могут навредить.

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