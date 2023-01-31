Никогда не сбивайте температуру этими популярными таблетками. Вот почему

Речь идет о знакомом всем аспирине

Аспирин (ацетилсалициловая кислота, ацетилка) – один из первых жаропонижающих и противовоспалительных препаратов. Сейчас его используют преимущественно только для профилактики тромбообразования.

Однако, по словам врача, некоторые пациенты продолжают лечить им лихорадку.

Почему аспирин опасен

Высокая температура тела – один из симптомов респираторных вирусных инфекций. На фоне таких инфекций после приема аспирина может развиться синдром Рея (или Рейе) – острое поражение печени.

Основные симптомы синдрома

тошнота;

судороги;

вялость;

нарушение сознания;

в тяжелых случаях – кома.

Эти симптомы возникают внезапно и обычно такие пациенты сразу попадают в реанимацию. Научными исследованиями установлено, что именно ацетилсалициловая кислота вызывает такую патологию.

Чаще она встречается у детей, однако зафиксированы случаи и у взрослых.

"Для того чтобы с вами не произошла такая беда, как синдром Рея, используйте только проверенные препараты для лечения лихорадки - парацетамол и ибупрофен в возрастной дозе", – посоветовал медик.