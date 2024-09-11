Ніколи не зберігайте їх разом: які овочі псують один одного

Картопля

Картопля - це овоч, який потребує прохолодного, темного і сухого місця. Важливо пам'ятати, що картоплю не можна зберігати разом із цибулею. Цибуля виділяє вологу та гази, які прискорюють проростання картоплі. Найкраще тримати їх у різних місцях, щоб уникнути псування.

Морква

Моркву слід зберігати окремо від картоплі та цибулі, оскільки вона може втратити свій смак і текстуру, якщо перебуває в неправильних умовах. Морква любить вологе середовище, але не варто допускати контакту з продуктами, що виділяють етилен, таким як солодкий перець.

Помідори

Помідори - це "вороги" багатьох овочів через виділення етилену. Вони прискорюють дозрівання і псування огірків, броколі та інших овочів, які чутливі до цього газу. Тому помідори краще зберігати окремо від інших овочів, щоб не скоротити їхній термін придатності.

Іронія полягає у тому, що усі овочі на цьому зображенні не можна довго зберігати разом (фото: Freepik.com)

Огірки

Огірки особливо чутливі до етилену, який виділяють помідори, авокадо та інші плоди. Якщо зберігати їх разом, огірки швидко втратять вологу і зіпсуються. Найкраще тримати огірки окремо в прохолодному місці, подалі від джерел етилену.

Цибуля

Цибуля, як і картопля, потребує сухого і добре вентильованого місця. Але важливо тримати її подалі від картоплі та моркви. Цибуля виділяє вологу, що може спричинити псування сусідніх овочів, особливо картоплі.

Тиква

Тиква може зберігатися досить довго, але лише за умови, що вона не знаходиться поруч з яблуками або грушами. Ці фрукти виділяють етилен, що може викликати гниття тикви. Тому важливо тримати їх окремо, щоб тиква залишалася свіжою тривалий час.

Корисні поради для продовження свіжості

Вентиляція. Забезпечте овочам хороший повітряний потік, щоб запобігти накопиченню вологи.

Окремі контейнери. Зберігайте різні овочі в окремих місткостях, щоб уникнути їхнього негативного впливу один на одного.

Регулярна перевірка. Постійно переглядайте свої запаси, щоб вчасно вилучити зіпсовані овочі й запобігти поширенню гнилі.

Дотримання цих простих правил допоможе вам зберегти свіжість овочів і фруктів надовго та підтримати їхню якість.