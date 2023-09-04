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Ніколи не зберігайте банани в цьому місці - вони миттєво згниють

Фото: Де не можна зберігати банани (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Банани люблять багато хто з нас, але, на жаль, вони гниють швидше, ніж інші фрукти. На думку експертів, причина цього зазвичай у тому, що люди їх зберігають у невідповідному місці.

Де категорично не варто класти ці плоди - інакше вони згниють, повідомили у виданні Express.

Де не варто зберігати банани

За певних обставин банани можуть дозрівати швидко, і перетворюються із стиглих на гнилі за кілька годин.

Люди зазвичай зберігають банани у вазах для фруктів, проте це категорично не бажано, інакше вони там ще швидше дозрівають.

Експерти зазначили, що зберігання бананів поряд з іншими фруктами, іноді випадково, призводить до їхнього дозрівання.

Банани, що купуються в супермаркеті, зазвичай продаються загорнутими у пластик. Його слід зняти одразу ж, як тільки ви принесете їх додому.

"Ніколи не зберігайте банан цілком у поліетиленовому пакеті, особливо на теплій кухні. Ці фрукти дуже швидко згниють у теплому та вологому середовищі й стануть неїстівними", - зазначають експерти.

Де найкраще зберігати банани

Натомість банани слід зберігати при температурі 12°C.

Ідеальним місцем для них є темніша кімната без прямих сонячних променів. Тому тепла кухня - це найгірше місце для цих фруктів.

Ті, хто хоче правильно зберігати банани, можуть зберігати їх у холодильнику.

 

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