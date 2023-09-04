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Никогда не храните бананы в этом месте - они моментально сгниют

Фото: Где нельзя хранить бананы (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Бананы любят многие, но, к сожалению, они гниют быстрее, чем другие фрукты. По мнению экспертов, причина этого обычно в том, что люди их хранят в неподходящем месте.

Где категорически не стоит класть эти плоды - иначе они сгниют, сообщили в издании Express.

Где не стоит хранить бананы

При определенных обстоятельствах бананы могут созревать быстро, и превращаются из спелых в гнилые за несколько часов.

Люди обычно хранят бананы в вазах для фруктов, однако это категорически не желательно, иначе они там еще быстрее дозревают

Эксперты отметили, что хранение бананов рядом с другими фруктами, иногда случайно, приводит к их созреванию.

Бананы, покупаемые в супермаркете, обычно продаются завернутыми в пластик. Его следует снять сразу же, как только вы принесете его домой.

"Никогда не храните банан целиком в полиэтиленовом пакете, особенно на теплой кухне. Эти фрукты очень быстро сгниют в теплой и влажной среде и станут несъедобными", - отмечают эксперты.

Где лучше всего сберегать бананы

Вместо этого бананы следует хранить при температуре 12°C.

Идеальным местом для них является более темная комната без прямых солнечных лучей. Поэтому теплая кухня - это худшее место для этих фруктов.

Те, кто хочет правильно хранить бананы, могут хранить их в холодильнике.

 

Читайте также, как правильно собирать и хранить урожай помидоров.

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