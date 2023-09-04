Ніколи не зберігайте банани в цьому місці - вони миттєво згниють
Банани люблять багато хто з нас, але, на жаль, вони гниють швидше, ніж інші фрукти. На думку експертів, причина цього зазвичай у тому, що люди їх зберігають у невідповідному місці.
Де категорично не варто класти ці плоди - інакше вони згниють, повідомили у виданні Express.
Де не варто зберігати банани
За певних обставин банани можуть дозрівати швидко, і перетворюються із стиглих на гнилі за кілька годин.
Люди зазвичай зберігають банани у вазах для фруктів, проте це категорично не бажано, інакше вони там ще швидше дозрівають.
Експерти зазначили, що зберігання бананів поряд з іншими фруктами, іноді випадково, призводить до їхнього дозрівання.
Банани, що купуються в супермаркеті, зазвичай продаються загорнутими у пластик. Його слід зняти одразу ж, як тільки ви принесете їх додому.
"Ніколи не зберігайте банан цілком у поліетиленовому пакеті, особливо на теплій кухні. Ці фрукти дуже швидко згниють у теплому та вологому середовищі й стануть неїстівними", - зазначають експерти.
Де найкраще зберігати банани
Натомість банани слід зберігати при температурі 12°C.
Ідеальним місцем для них є темніша кімната без прямих сонячних променів. Тому тепла кухня - це найгірше місце для цих фруктів.
Ті, хто хоче правильно зберігати банани, можуть зберігати їх у холодильнику.
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