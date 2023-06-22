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Ніколи не запивайте вечерю цим популярним напоєм. Наслідки можуть бути плачевними

Які напої не можна пити після вечері (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Газовані напої, особливо охолоджені, для багатьох людей майже природний вибір на вечерю, особливо у спекотну погоду. Тим часом багато досліджень повідомляють, що вони приносять більше шкоди, ніж користі. Крім того, що вони перенасичені цукром, вони можуть призводити до недостатнього засвоєння цінних мінералів з їжі.

Про це повідомляє польське видання Przyslijprzepis.

Чому вечерю не можна запивати кока-колою

Темні газовані напої, особливо кола, містять фосфорну кислоту. Коли ви п'єте такий напій під час їжі, у вашому організмі фосфорна кислота зв'язується з магнієм, перешкоджаючи його засвоєнню. Відмінним джерелом магнію є гречка, риба, вівсянка, шпинат, молоко, яйця, сир та какао.

Коли ви запиваєте страви з цими важливими інгредієнтами кока-колою, ви створюєте бар'єр з фосфату магнію для подальшого проникнення в організм.

Засвоєнню магнію перешкоджають також фруктові соки та продукти з насиченими жирними кислотами (переважно м'ясо та ковбаси) або багаті на кальцій (сичужні та плавлені сири, капуста, пекінська капуста, варена броколі).

Тому обід найкраще запивати простою водою, або почекати півгодини - годину після їдb і тільки потім пити. Будь-які напої, які ви п'єте під час вечері, можуть розбавляти шлунковий сік, уповільнюючи травлення.

Чому магній такий важливий

Магній важливий для організму з багатьох причин. Елемент бере участь у кількох сотнях процесів, пов'язаних із правильним функціонуванням. Його недолік призводить не тільки до посмикування повік, а й до:

  • проблеми з концентрацією
  • зниження імунітету
  • прискорене серцебиття та біль
  • поколювання та судоми в м'язах
  • почуття тривоги
  • порушення зору
  • погіршення фізичного стану
  • слабкість волосся та нігтів
  • і навіть головний біль.

Чи шкідливі газовані напої?

Дослідження JAMA Internal Medicine 2019 показало, що всього 1-2 чашки газованих напоїв на день можуть збільшити ризик серцево-судинних захворювань та проблем із травленням.

Дослідження проводилося на групі із 451 743 осіб. У звіті також підтверджується, що підсолоджувачі без цукру також можуть пошкодити підшлункову залозу і погіршити самопочуття людей, які борються з діабетом.

Напої аля кола також є цукровою бомбою. Одна банка солодкого напою (близько 330 мл) може містити 3-8 чайних ложок цукру. Для порівняння, рекомендована ВООЗ добова доза становить максимум 10-12 чайних ложок. Одна банка напою покриває до 2/3 добової потреби цукру.

Газовані напої також призводять до здуття живота і посилюють кислотний рефлюкс, печію, дратують кишечник і можуть викликати інші проблеми з системою травлення, особливо якщо у вас чутливий шлунок.

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