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Ніколи не залишайте зубну щітку у ванній, і ось чому

Фото: Де має стояти зубна щітка (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Зберігання зубної щітки у ванній - не найкраща ідея, тому що на щітці можуть виникнути гігієнічні проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на видання Express.

Де не можна зберігати зубну щітку

Для багатьох людей зубна щітка має бути у ванній, адже саме тут вони чистять зуби.

Але, за словами дантиста доктора Паял Бхалли, зберігання зубної щітки у ванній може піддати її впливу "часток фекалій".

Головний стоматолог Quest Dental повідомив, що "фекальні частинки (іноді звані у просторіччя частинками фекалій) можуть бути присутніми у ванній кімнаті, у тому числі на таких поверхнях, як ваша зубна щітка.

Це може статися, якщо змивати воду в туалеті без закритої кришки, тому що при змиві в повітря можуть потрапити невеликі краплі води, які можуть містити фекальні бактерії та інші мікроорганізми.

"Щоб звести до мінімуму ризик попадання частинок фекалій на вашу зубну щітку, ви можете слідувати порадам з гігієни, згаданим у попередній відповіді, наприклад, промивати зубну щітку перед використанням, зберігати її у вертикальному положенні, використовувати чохол для зубної щітки, закривати кришку унітазу, коли змиваєте за собою", - сказав експерт.

Доктор Бхалла перерахував ще кілька причин, через які зберігання зубної щітки у ванній кімнаті може вважатися негігієнічним.

Аерозольні бактерії

Коли ви змиєте воду в унітазі, особливо з відкритою кришкою, крихітні краплі води, що містять бактерії та інші мікроорганізми, можуть перетворитися на аерозоль і осідати на прилеглих поверхнях, включаючи зубну щітку.

Близькість до туалету

Якщо ваша зубна щітка знаходиться поруч з унітазом, вона з більшою ймовірністю вступить у контакт із частинками повітря та бризками води, що може призвести до забруднення.

Вологість

Ванні кімнати, як правило, є вологими приміщеннями, що може сприяти зростанню бактерій та цвілі на зубній щітці.

То як захистити зубну щітку від бактерій?

  • Завжди ретельно обполіскуйте зубну щітку водопровідною водою перед використанням. Це допоможе видалити будь-які потенційні забруднення.
  • Зберігайте зубну щітку вертикально у підставці для зубних щіток або у чашці, щоб вона висохла на повітрі. Переконайтеся, що вона не стосується інших зубних щіток, щоб запобігти перехресному забрудненню.
  • Зубні щітки слід замінювати кожні три-чотири місяці або раніше, якщо щетинки зношуються. Це допомагає гарантувати, що ви використовуєте ефективну та гігієнічну зубну щітку.

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