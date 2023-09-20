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Никогда не оставляйте зубную щетку в ванной, и вот почему

Фото: Где должна стоять зубная щетка (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Хранение зубной щетки в ванной - не самая лучшая идея, так как на щетке могут возникнуть гигиенические проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Express.

Где нельзя хранить зубную щетку

Для многих людей зубная щетка должна быть в ванной, ведь именно здесь они чистят зубы.

Но, по словам дантиста доктора Паял Бхаллы, хранение зубной щетки в ванной может подвергнуть ее воздействию "частиц фекалий".

Главный стоматолог Quest Dental сообщил, что "фекальные частицы (иногда называемые в просторечии частицами фекалий) могут присутствовать в ванной комнате, в том числе на таких поверхностях, как ваша зубная щетка.

Это может произойти, если смывать воду в туалете без закрытой крышки, так как при смыве в воздух могут попасть небольшие капли воды, которые могут содержать фекальные бактерии и другие микроорганизмы.

"Чтобы свести к минимуму риск попадания частиц фекалий на вашу зубную щетку, вы можете следовать советам по гигиене, упомянутым в предыдущем ответе, например, промывать зубную щетку перед использованием, хранить ее в вертикальном положении, использовать чехол для зубной щетки и закрывать крышку унитаза, когда смываете за собой", - сказал эксперт.

Доктор Бхалла перечислил еще несколько причин, по которым хранение зубной щетки в ванной может считаться негигиеничным.

Аэрозольные бактерии

Когда вы смываете воду в унитазе, особенно с открытой крышкой, крошечные капли воды, содержащие бактерии и другие микроорганизмы, могут превратиться в аэрозоль и оседать на близлежащих поверхностях, включая зубную щетку.

Близость к туалету

Если ваша зубная щетка находится рядом с унитазом, она с большей вероятностью вступит в контакт с частицами воздуха и брызгами воды, что может привести к загрязнению.

Влажность

Ванные комнаты, как правило, являются влажными помещениями, что может способствовать росту бактерий и плесени на зубной щетке.

Так как же защитить зубную щетку от бактерий?

  • Всегда тщательно ополаскивайте зубную щетку водопроводной водой перед ее использованием. Это поможет удалить любые потенциальные загрязнения.
  • Храните зубную щетку вертикально в подставке для зубных щеток или в чашке, чтобы она высохла на воздухе. Убедитесь, что она не касается других зубных щеток, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение.
  • Зубные щетки следует заменять каждые три-четыре месяца или раньше, если щетинки изнашиваются. Это помогает гарантировать, что вы используете эффективную и гигиеничную зубную щетку.

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