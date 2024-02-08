Ніколи не використовуйте ці паролі на пристроях - вони розкривались мільйон разів

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Express.

Що треба знати про дослідження

Паролі, які найчастіше витікають в інтернеті, були виявлені після того, як експерти проаналізували величезні набори даних, оприлюднених під час останніх хакерських операцій.

Дослідження показує, що мільйони людей використовують неймовірно прості паролі, які легко вгадати хакерам, які можуть легко отримати доступ до їхніх особистих облікових записів в мережі.

Фірма баз даних Red9 повідомила, що перевірила кількість разів, коли паролі з’являлися під час витоку загальнодоступних даних з кількох джерел, і виявила, що найбільш часто використовуваним паролем був "123456", який з’являвся при витоках даних 42 542 807 разів.

Якщо ви використовуєте "123456" як пароль для будь-якого свого онлайн-облікового запису або пристрою, вам слід негайно змінити його.

Дослідження показало, що другим найбільш часто зламаним паролем був "123456789", знайдений 18 313 580 разів, за ним іде "qwerty", який було зламано 10 713 794 рази.

Також дуже популярні паролі "1234678", "111111", "qwerty123" і "1q2w3e".

"Висновки підкреслюють важливість підвищеної обізнаності щодо безпеки паролів, оскільки деякі часто використовувані паролі продовжують створювати значні вразливості", - сказав засновник Red9 Марк Варнас.

Користувачам настійно рекомендується застосовувати більш надійні методи використання паролів для підвищення їх цифрової безпеки.

Які паролі надійні

Надійні паролі - це комбінації з великих і малих літер, цифр та спеціальних символів. Спробуйте пробігтися пальцями по клавіатурі і отримаєте такий пароль:

Qi@8zh0!kX74a

E5u73$zOf&9azUa

YgC3£i4%rJqyB80

Oz!x43cVe$oz5S

84aP@E&39uzxC1ka0

Підібрати такий пароль шахраям - нереально.