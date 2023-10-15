Ніколи не використовуйте ці кольори в інтер'єрі кухні, якщо хочете створити затишок

Яскраво-червоний

Такий колір хоч і доволі сміливий, але його важко буде гармонійно поєднувати з іншими елементами інтер'єру.

"Коли ви обираєте колір для фарбування своєї кухні, саме інтенсивність і відтінок будь-якого заданого кольору справді визначатимуть відчуття простору, а також кількість кольорів, які ви використовуєте. Це особливо стосується яскраво-червоних кольорів", - каже дизайнер інтер’єру Хлоя Баттесон.

Попри те, що червоний і рубіновий відтінки є популярним вибором для кухонь, вони можуть здатися надто крикливими при яскравому освітленні.

"Ці відтінки створюють драматизм, тому їх краще уникати. Варто вибирати більш земні тони для "спокійнішої атмосфери", - радить експерт.

Для тих, хто все-таки хоче використати цей колір, то варто у ньому вибрати кілька елементів, наприклад деякі шафки тощо. Тоді це буде не головний колір, а акцентний, який допоможе виділити деякі елементи й створити потрібну атмосферу.

Не варто робити усю кухню у яскраво-червоному кольорі (скриншот)

Теплі відтінки жовтого

Жовтий колір може створити життєрадісну атмосферу, однак експерти радять використовувати цей тон з розумом, або й взагалі його уникати.

"Ми радимо людям завжди уникати теплих кольорів, таких як жовтий і оранжевий. Ці кольори можуть легко зробити кухню застарілою, замкнутою та напруженою", - каже дизайнер інтер’єру Емі Янгблад.

Господарям вона радить використовувати цей колір хіба для шафок, але у жодному разі не для фарбування стін. Також слід враховувати природне освітлення приміщення. Якщо світла забагато, кухня буде надто яскравою.

Дизайнери радять вибирати більш холодний жовтий із зеленуватими відтінками, щоб створити простір більш спокійним.

"Це тому, що більш холодні кольори створюють відчуття спокою, а кремовий і білий насправді зроблять простір яскравішим", - додала Емі.

Варто вибирати холодні відтінки жовтого (скриншот)

Блискучий білий

Білий колір є традиційним вибором для кухні, оскільки він робить простір чистим і свіжим. Однак блискучо-білий колір може зробити простір занадто клінічним, а також непрактичним.

"Я б не рекомендувала блискучий білий колір, оскільки він створює холодне та клінічне середовище та не сприяє домашньому затишку. Як створений людиною колір, це єдиний колір, який не з’являється в природному світі, тому відчувається особливо різко", - каже Хлоя.

Щоб зробити кухню теплою, експерт рекомендує звернути увагу на ніжно-рожевий або кремовий відтінки. Яскравий білий також добре поєднується з глянцевим покриттям на шафах, особливо в контрасті з більш темними кольорами в інших місцях. Спробуйте використати темну мармурову або гранітну стільницю або захисну панель для сучасного вигляду.

Яскраво-білі кухні створюють ефект "клінічності" (фото: Freepik)

Темно-коричневий

Коричневий може здатися доволі вдалим варіантом, особливо зважаючи на те, що останнім часом є мода на органічні матеріали, а цей колір нагадує дерев’яні поверхні. Однак наявність занадто великої кількості одного кольору в одному просторі може виявитися проблемою.

Тенденція коричневого кольору, безумовно, гарантує сучасний вигляд, але вона не завжди вдало виконується на кухні.

"Якщо ви хочете зберегти колірну гамму вашої кухні нейтральною, вибір відтінків темно-коричневого може залишити простір непривітним і непривабливим, а це - останнє, що вам потрібно для кімнати, яка має бути душею дому", - кажуть дизайнери.

Не варто перенасичувати кухню одним кольором (фото: Freepik)