Ніколи не використовуйте ці 5 фраз, щоб заспокоїти дитину: тільки нашкодіть

Любити свою дитину - це означає вчити її тому, що вона гідна любові, доброти, співчуття…

Кохання дозволить їй вільно висловлювати свої емоції, даючи зрозуміти, що вона має право робити помилки, відчувати біль, плакати, говорити "ні" і "так".

Покажіть дитині, як визнавати свою неправоту та відзначати свою перемогу, адже ми всі люди й маємо право на помилку.

Які фрази не можна говорити, якщо хочете заспокоїти дитину?