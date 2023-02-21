Ніколи не використовуйте ці 5 фраз, щоб заспокоїти дитину: тільки нашкодіть

Розвиток гарних рис характеру у вашої дитини ніколи не буває передчасним. З шестирічного віку діти вже починають мати власну думку.
Які фрази не можна говорити для втіхи дитини, розповіли психологи видання Sante Plus.
Любити свою дитину - це означає вчити її тому, що вона гідна любові, доброти, співчуття…
Кохання дозволить їй вільно висловлювати свої емоції, даючи зрозуміти, що вона має право робити помилки, відчувати біль, плакати, говорити "ні" і "так".
Покажіть дитині, як визнавати свою неправоту та відзначати свою перемогу, адже ми всі люди й маємо право на помилку.
"Ти некрасива/ий зі сльозами на очах". Це спосіб сказати їй, що вона не має права почуватися слабкою або сумною, що вона завжди має бути красивою і що краса завжди є синонімом досконалості.
"Перестань нити, ти перебільшуєш". Дитина, яка не хоче здатися скиглієм перед батьками, буде схильна придушувати свої почуття, щоб їх оцінили. У майбутньому її може переслідувати страх бути нелюбимою.
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