UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ніколи не використовуйте ці 5 фраз, щоб заспокоїти дитину: тільки нашкодіть

Що не варто говорити дитині для заспокоєння (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Розвиток гарних рис характеру у вашої дитини ніколи не буває передчасним. З шестирічного віку діти вже починають мати власну думку.

Які фрази не можна говорити для втіхи дитини, розповіли психологи видання Sante Plus.

Любити свою дитину - це означає вчити її тому, що вона гідна любові, доброти, співчуття…

Кохання дозволить їй вільно висловлювати свої емоції, даючи зрозуміти, що вона має право робити помилки, відчувати біль, плакати, говорити "ні" і "так".

Покажіть дитині, як визнавати свою неправоту та відзначати свою перемогу, адже ми всі люди й маємо право на помилку.

Які фрази не можна говорити, якщо хочете заспокоїти дитину?

  • "Всім боляче, потерпи". Дитина має бути впевнена, що має право на співчуття і доброту. Сказати ці слова своїй дитині - це спосіб придушити її право на щастя і не поділити її почуття.
  • "Хлопчики/дорослі не плачуть". Це найдурніша річ, у якій треба переконувати дитину. Він буде вірити в це все своє життя і зрештою приховуватиме свої почуття і накопичуватиме негативну енергію, яка з'їдатиме її душу, його психічне та фізичне здоров'я.
  • "Нічого страшного не сталося". Дитина у дорослому віці може через цю фразу розчаруватися у людях. Вона завжди сумніватиметься у собі.

  • "Ти некрасива/ий зі сльозами на очах". Це спосіб сказати їй, що вона не має права почуватися слабкою або сумною, що вона завжди має бути красивою і що краса завжди є синонімом досконалості.

  • "Перестань нити, ти перебільшуєш". Дитина, яка не хоче здатися скиглієм перед батьками, буде схильна придушувати свої почуття, щоб їх оцінили. У майбутньому її може переслідувати страх бути нелюбимою.

Читайте також, що насправді означають "застереження щодо Фрейда".

Читайте також про топ-3 принципи виховання дитини, яких радить дотримуватись психотерапевт.

Читайте РБК-Україна в Google News
дитина