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Никогда не используйте эти 5 фраз, чтобы успокоить ребенка: только навредите

Фото: Что не стоит говорить ребенку для успокоения (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Развитие хороших черт характера у вашего ребенка никогда не бывает преждевременным. С шестилетнего возраста дети уже начинают иметь собственное суждение.

Какие фразы нельзя говорить для утешения ребенка рассказали психологи издания Sante Plus.

Любить своего ребенка - это значит учить его тому, что он достоин любви, доброты, сострадания…

Любовь позволит ему свободно выражать свои эмоции, давая ему понять, что он имеет право совершать ошибки и быть глупым, испытывать боль, плакать, говорить "нет" и "да".

Покажите ребенку, как признавать свою неправоту и отмечать свою победу, ведь все мы люди и имеем право на ошибку.

Какие фразы нельзя говорить, если вы хотите успокоить ребенка?

  • "Всем больно, потерпи". Ребенок должен быть уверен, что имеет право на сочувствие и доброту. Сказать эти слова своему ребенку - это способ подавить его право на счастье и не разделить его чувства.
  • "Мальчики/взрослые не плачут". Это самая глупая вещь, в которой нужно убеждать ребенка. Он будет верить в это всю свою жизнь и в конечном итоге будет скрывать свои чувства и накапливать отрицательную энергию, которая будет съедать его душу, его психическое и физическое здоровье.
  • "Ничего страшного не произошло". Ребенок во взрослом возрасте может из-за этой фразы разочароваться в людях. Он всегда будет сомневаться в себе.

  • "Ты некрасив со слезами на глазах". Это способ сказать ему, что он не имеет права чувствовать себя слабым или грустным, что он всегда должен быть красивым и что красота всегда является синонимом совершенства.

  • "Перестань ныть, ты преувеличиваешь". Ребенок, который не хочет показаться нытиком перед родителями, будет склонен подавлять свои чувства, чтобы их оценили. В будущем его может преследовать страх быть нелюбимым.

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