Никогда не используйте эти 5 фраз, чтобы успокоить ребенка: только навредите

Развитие хороших черт характера у вашего ребенка никогда не бывает преждевременным. С шестилетнего возраста дети уже начинают иметь собственное суждение.
Какие фразы нельзя говорить для утешения ребенка рассказали психологи издания Sante Plus.
Любить своего ребенка - это значит учить его тому, что он достоин любви, доброты, сострадания…
Любовь позволит ему свободно выражать свои эмоции, давая ему понять, что он имеет право совершать ошибки и быть глупым, испытывать боль, плакать, говорить "нет" и "да".
Покажите ребенку, как признавать свою неправоту и отмечать свою победу, ведь все мы люди и имеем право на ошибку.
"Ты некрасив со слезами на глазах". Это способ сказать ему, что он не имеет права чувствовать себя слабым или грустным, что он всегда должен быть красивым и что красота всегда является синонимом совершенства.
"Перестань ныть, ты преувеличиваешь". Ребенок, который не хочет показаться нытиком перед родителями, будет склонен подавлять свои чувства, чтобы их оценили. В будущем его может преследовать страх быть нелюбимым.
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