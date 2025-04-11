Ніколи не сушіть ці 6 речей на мотузці! Навіть один раз може їх зіпсувати

Сушіння білизни на мотузці - це популярний метод, навіть після винаходу газових і електричних сушарок. Однак існує кілька предметів і матеріалів, які не можна сушити таким чином.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Martha Stewart розповідає, що саме не можна сушити на мотузці, і що робити замість цього.

Товсті светри

Товсті светри можуть стати дуже важкими після прання, особливо при делікатному циклі. Це може призвести до їх розтягування та деформації під час сушіння на мотузці.

Щоб уникнути цього, варто сушити товсті светри на плоскій поверхні, наприклад, на сітчастому екрані для сушіння. Для пришвидшення процесу можна обгорнути светр в чистий рушник і віджати зайву вологу, а потім акуратно розкласти його на плоскій поверхні для сушіння.

Важкі в'язані ковдри

Сушіння важких в'язаних ковдр на мотузці може призвести до розтягування та пошкодження пряжі. Ці ковдри зазвичай утримують багато води, що збільшує час сушіння.

Можна сушити великі або важкі ковдри в машині за вказівками на етикетці. Для більш делікатних в'язаних виробів, таких як в'язані ковдри, краще сушити їх на плоскій поверхні або в сушарці на низькій температурі.

Речі з пуховим наповнювачем

Не сушіть на мотузці речі з пуховим наповнювачем, такі як ковдри, жилети чи куртки. Ці предмети повинні сушитися в сушарці на високій температурі з декількома тенісними м'ячами, щоб відновити пух та повністю висушити наповнювач.

Без цього пух може злежатися та набрати неприємного запаху. Варто використовувати стандартні двозавантажні сушарки в пральнях для відновлення пуху в спальних мішках.

Багато речей не можна сушити на мотузці (фото: Pixabay.com)

Чохли для подушок

Чохли для подушок треба одягати на подушки, поки тканина ще волога. Якщо чохол висохне перед тим, як його встановити, він не підійде.

Треба акуратно натягнути вологу тканину на подушку, щоб повернути її первісну форму, а потім застібнути чохол. Після цього подушки треба поставити для кращої циркуляції повітря, щоб вони висохли повністю перед використанням.

Джинси

Хоча джинси часто сушать на мотузці, щоб зберегти їх колір, вони можуть стати жорсткими і колючими після висихання на повітрі через високий вміст бавовни. Замість цього спробуйте сушити джинси в сушарці на низькій температурі або без нагріву, але перевірте етикетку догляду, щоб уникнути усадки.

Якщо джинси можна сушити в сушарці, треба додати спеціальний м'ячик для сушіння або листок для пом'якшення і запобігання складкам.

Килимки для ванної

Килимки для ванної мають великий попит і потребують більш глибокого очищення, коли їх сушать у машині. Хоча вони не постраждають від сушіння на мотузці, це займе багато часу, і килимок може стати плоским і м'ятим. Замість цього покладіть килимок в сушарку, дотримуючись інструкцій на етикетці щодо температури.