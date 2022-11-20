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Ніколи не соромтесь цих речей під час сексу, інакше зіпсуєте стосунки

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Неділя 20 листопада 2022 22:22
Ніколи не соромтесь цих речей під час сексу, інакше зіпсуєте стосунки Фото: Якими помилками можна зіпсувати стосунки (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Секс - невід'ємна складова здорових гармонійних стосунків у парі. А невдоволення і недомовленості в інтимі можуть вбити навіть найромантичніший зв'язок. Як же навчитися бути відвертим з партнером?

Про це пише канал Сексологія по-українськи.

Відсутність оргазму

Не всі жінки відчувають оргазм під час сексуального контакту, при цьому для більшості абсолютно нормально досягати оргазму від мастурбації.

Причини можуть бути психологічні - недовіра до партнера, невдоволеність в інших сферах взаємин, проблеми на роботі тощо.

Але про це варто говорити спочатку і в жодному разі не намагатися імітувати розрядку. Якщо так робити, ваш партнер буде думати, що він справжній гігант, а ваше невдоволення тим часом лише зростатиме.

Відчуття збудження через табуйовані сексуальні фантазії

Якщо ваша фантазія не завдає шкоди, не соромте себе через неї і робіть, що вам подобається.

Приховування потаємних бажань, навіть якщо вони вам здаються сороміцькими, лише зробить прірву між вами. Рано чи пізно ви почнете шукати втіхи на стороні, або будете відчувати постійне невдоволення.

Бажання закінчити або продовжити секс

Якщо ви кінчили раніше за свого партнера або ваш партнер швидко впорався - час поговорити з партнером про ваші бажання.

Так само треба говорити, якщо вам щось не подобається в процесі, і не бійтеся вбити самооцінку партнера. Просто поясніть, як вам хочеться кохатися, бо недомовленості лише вбивають теплоту і ваш зв'язок.

Раніше ми писали про найпоширеніші міфи про секс, в які в наш час соромно вірити.

Крім того читайте про сексуальні техніки в ліжку, які бісять чоловіків.

Також дізнайтеся, якого жіночого оргазму насправді не існує.

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