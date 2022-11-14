Сексуальні техніки і поведінка в ліжку, які бісять чоловіків

Сексологи впевнені, що деякі прийомчики, фішки і техніки не заводять чоловіків, а навпаки - напружують і бісять.

Тривалий візуальний контакт

Не кожен чоловік зможе витримати тривалий погляд.

Річ у тім, що під час сексу його мозок ніби вимикається, і це цілком природно - він повністю зосереджується на відчуттях, які отримує зовсім від іншого органу свого тіла.

Дряпання

Можна злегка впиватися нігтями в спину коханого в пориві пристрасті, але не намагайтеся в жодному разі травмувати шкіру. Це дуже бісить.

Відсутність змазки

Іноді відсутність природної змазки може завдати неприємних відчуттів не тільки вам самим, а й вашому партнерові.

Зайвий одяг

Для багатьох чоловіків наявність трусиків на дамі під час сексу або панчох можуть стати справжнім фетишем.

Але іноді елементи гардероба на тілі будуть просто заважати.

Перегравання

Так, ви маєте показати партнеру свої емоції, що вам дійсно добре з ним у ліжку.

Але це не мають бути надто гучні стогони і вже точно забудьте про різні "тваринні" звуки, гарчання і скрики.