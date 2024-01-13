Я ніколи не снідаю. Чи варто через це переживати?

Чи варто турбуватися, якщо ви пропускаєте сніданок

Велика кількість обсерваційних досліджень свідчить про те, що люди, які пропускають сніданок, мають підвищений ризик серцево-судинних захворювань, діабету та інсульту серед різних груп населення в усьому світі.

Також є дані інших спостережень показують, що ті, хто пропускає сніданок, згодом вибирають менш поживну їжу протягом дня. Пропуск сніданку підвищує рівень гормону голоду, тоді як гормону ситості залишається пригніченим.

"Пропуск сніданку можна описати як тип "прийому їжі з обмеженим часом", оскільки ви зменшуєте "вікно", коли можете їсти. У такого типу харчування є кілька переваг, наприклад, краща чутливість до інсуліну, зниження маркерів запалення та навіть покращення кишкових мікробіомів", - каже дієтолог Дрю Прайс.

Проте прямі докази клінічних випробувань все ще відносно обмежені, і є багато інших факторів, які слід брати до уваги.

"Якби я працювала з кимось, хто хоче відмовитися від сніданку, я наголошувала б на тому, що вони споживають. Якщо хтось переходить від триразового харчування до дворазового, потрібно зосередитися на виборі, щоб переконатися, що ви отримуєте достатню кількість білка, корисних жирів, вітамінів, мінералів, клітковини", - пояснює дієтолог.

Водночас є багато людей, яким взагалі не варто відмовлятися від сніданку. До цієї категорії входять люди з анамнезом неправильного харчування, різними захворюваннями, діти та люди похилого віку.

У результаті вам завжди варто орієнтуватися на власні відчуття та почуття голоду. Проте в разі будь-яких змін чи виникнення інших потреб звертайтеся до спеціалістів, щоби не зашкодити собі.