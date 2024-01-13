Я никогда не завтракаю. Стоит ли из-за этого переживать?

Следует ли беспокоиться, если вы пропускаете завтрак

Большое количество обсервационных исследований свидетельствует о том, что у людей, пропускающих завтрак, повышен риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и инсульта среди различных групп населения во всем мире.

Также есть данные других наблюдений показывающих, что пропускающие завтрак впоследствии выбирают менее питательную пищу в течение дня. Пропуск завтрака повышает уровень гормона голода, тогда как гормон сытости остается подавленным.

"Пропуск завтрака можно описать как тип "приема пищи с ограниченным временем", поскольку вы уменьшаете "окно", когда можете есть. У такого типа питания есть несколько преимуществ, например, лучшая чувствительность к инсулину, снижение маркеров воспаления и даже улучшение кишечных микробиомов", - говорит диетолог Дрю Прайс.

Однако прямые доказательства клинических испытаний все еще относительно ограничены, и есть многие другие факторы, которые следует принимать во внимание.

"Если бы я работала с кем-то, кто хочет отказаться от завтрака, я настаивала бы на том, что они потребляют. Если кто-то переходит от трехразового питания к двукратному, нужно сосредоточиться на выборе, чтобы убедиться, что вы получаете достаточное количество белка, полезных жиров, витаминов, минералов, клетчатки", - объясняет диетолог.

В то же время, есть много людей, которым вообще не стоит отказываться от завтрака. В эту категорию входят люди с анамнезом неправильного питания, различными заболеваниями, дети и пожилые люди.

В результате вам всегда следует ориентироваться на собственные ощущения и чувства голода. Однако при любых изменениях или возникновении других потребностей обращайтесь к специалистам, чтобы не навредить себе.