Ніколи не смажте на цій олії! Воно шкідливе для здоров'я

Кокосове масло - це рослинний продукт, що отримується з копри. Традиційно застосовувалося у миловаріння, виготовлення косметичних засобів, приготування холодячих начинок у вафельні торти й у виробництві маргарину, доки початку XXI століття стало широко вживатися в кулінарії. Багато хто думає, що воно дуже корисне і смажать на ньому.
Чому це не так розповіла у Instagram блогер та кулінар Дар'я Дорошкевич.
Вибираючи олію для смаження, слід насамперед звертати увагу на температуру димлення. Дорошкевич пояснила, що для смаження потрібно використовувати олії з високою температурою димлення.
У нерафінованої кокосової олії температура димлення 177 градусів, у рафінованої 204 градуси.
"Чим більша температура димлення - тим більше олія не горітиме, а ваша їжа буде кориснішою", - розповіла кулінар.
Ось температури димлення популярних масел і навіть сала:
Як ми раніше повідомляли, Дорошкевич розповіла, як купити якісну пекінську капусту, щоби не нашкодити організму.
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