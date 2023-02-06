Ніколи не смажте на цій олії! Воно шкідливе для здоров'я

Чому на кокосовому маслі не можна смажити?

Вибираючи олію для смаження, слід насамперед звертати увагу на температуру димлення. Дорошкевич пояснила, що для смаження потрібно використовувати олії з високою температурою димлення.

У нерафінованої кокосової олії температура димлення 177 градусів, у рафінованої 204 градуси.

"Чим більша температура димлення - тим більше олія не горітиме, а ваша їжа буде кориснішою", - розповіла кулінар.

Температури димлення олій

Ось температури димлення популярних масел і навіть сала: