Никогда не жарьте на этом масле! Оно вредно для здоровья

Кокосовое масло - это растительный продукт, получаемый из копры. Традиционно применялось в мыловарении, для изготовления косметических средств, для приготовления холодящих начинок в вафельные торты и в производстве маргарина, пока в начале XXI века не стало широко употребляться в кулинарии. Многие думают, что оно очень полезно и жарят на нем.
Почему это не так рассказала в Instagram блогер и кулинар Дарья Дорошкевич.
Выбирая масло для жарки, следует в первую очередь обращать внимание на температуру дымления. Дорошкевич объяснила, что для жарки нужно использовать масла с высокой температурой дымления.
У нерафинированного кокосового масла температура дымления 177 градусов, у рафинированного 204 градуса.
"Чем больше температура дымления - тем больше масло не будет гореть, а ваша еда будет полезнее", - поведала кулинар.
Вот температуры дымления популярных масел и даже сала:
Как мы ранее сообщали, Дорошкевич рассказала, как купить качественную пекинскую капусту, чтобы не навредить организму.
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