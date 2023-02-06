Никогда не жарьте на этом масле! Оно вредно для здоровья

Почему на кокосовом масле нельзя жарить?

Выбирая масло для жарки, следует в первую очередь обращать внимание на температуру дымления. Дорошкевич объяснила, что для жарки нужно использовать масла с высокой температурой дымления.

У нерафинированного кокосового масла температура дымления 177 градусов, у рафинированного 204 градуса.

"Чем больше температура дымления - тем больше масло не будет гореть, а ваша еда будет полезнее", - поведала кулинар.

Температуры дымления масел

Вот температуры дымления популярных масел и даже сала: