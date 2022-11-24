Ніколи не робіть цього ввечері, щоб не накликати на себе хвороби і біду
Ввечері й вночі наші предки старалися нічого не робити, щоб не накликати біду на себе і свою родину. Більше того, у людей, які жили на території сучасної України, був навіть детальний перелік того, чим не бажано займатися після заходу сонця.
Ми зібрали найпоширеніші заборони, яких дехто притримується і сьогодні.
Виносити сміття
Це одна з найвідоміших вечірніх прикмет, яка користується популярністю й донині.
Вважається, що будь-яка річ, викинута на вулицю ввечері, може стати основою для пристріту. Крім того, наші предки вірили, що разом з винесеним сміттям зникне і матеріальний достаток.
Давати чи брати гроші в борг
Якщо дати в борг після заходу сонця, вважають в народі, то можна позбутися фінансової удачі.
А якщо ж ви самі вирішили позичити у когось грошей після заходу сонця, то вже незабаром є шанс обрости боргами, і вибратися з цієї скрути буде ой як не просто.
Прибирати в будинку
Українці завжди вірили, що разом з виметеним пилом з дому вимітаються також і гроші. А якщо вимити підлогу, то оселю можуть покинути любов, щастя, удача.
Виливати воду з ванночки, де купали немовля
Наші предки вважали, що такий нічний “ритуал” може викликати проблеми зі здоров'ям. Тому, якщо є можливість, то краще залишити таку воду до ранку.
Голитися
Порівняно новий забобон. Так, дійсно, багато хто воліє не голитися вночі, а також не дивитися у дзеркало після опівночі. Вважається, що пізнє користування бритвою загрожує проблемами в інтимному житті, а також відбирає молодість і красу, наближаючи старість.
Залишати на столі ніж і (або) брудний посуд
Залишений на ніч на столі ніж дехто вважає провісником хвороби і сварок в домі.
А неприбраний посуд ще за часів ідолопоклонства люди вважали свого роду неповагою до домового, який буде за це вам мститися - шуміти, не даючи заснути.
Прати
Слов'яни вірили, що одяг, який сушиться вночі, вбирає негативну енергію. А якщо при цьому на неї падає місячне світло, то речі притягнуть до себе невдачі, хвороби та божевілля.
До речі, психологи відзначають: пояснити усі прикмети про темряву дуже просто. Річ у тім, що цей список складається переважно з побутових справ. Тому якщо господиня чи господар не закінчить їх надвечір, то вона (або він) просто не встигне відпочити і виспатися. А людині з хронічним недосипом і втомою навряд чи сприятиме успіх, адже вона повільніше думає, частіше помиляється тощо.
Раніше ми повідомляли, які вазони не можна мати вдома, щоб не накликати біди і нещастя.
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