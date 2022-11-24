Никогда не делайте этого вечером, чтобы не навлечь на себя болезни и беду

Вечером и ночью наши предки старались ничего не делать, чтобы не навлечь беду на себя и свою семью. Более того, у людей, живших на территории современной Украины, был даже подробный перечень того, чем не желательно заниматься после заката.

Мы собрали самые распространенные запреты, которые некоторые придерживаются и сегодня.

Выносить мусор

Это одна из самых известных вечерних примет, которая пользуется популярностью и по сей день.

Считается, что любая вещь, выброшенная на улицу вечером, может стать основой для сглаза. Кроме того, наши предки верили, что вместе с вынесенным мусором исчезнет и материальный достаток.

Давать или брать деньги взаймы

Если дать в долг после заката, считают в народе, то можно избавиться от финансовой удачи.

А если вы сами решили одолжить у кого-то денег после заката, то уже скоро есть шанс обрасти долгами, и выбраться из этого затруднения будет ой как не просто.

Убирать в доме

Украинцы всегда верили, что вместе с выметенной пылью из дома выметаются и деньги. А если вымыть пол, то дом могут покинуть любовь, счастье, удача.

Выливать воду из ванночки, где купали младенца

Наши предки считали, что такой ночной ритуал может вызвать проблемы со здоровьем. Поэтому если есть возможность, то лучше оставить такую ​​воду до утра.

Бриться

Сравнительно новый предрассудок. Да, действительно, многие предпочитают не бриться ночью, а также не смотреть в зеркало после полуночи. Считается, что позднее пользование бритвой грозит проблемами в интимной жизни, а также отнимает молодость и красоту, приближая старость.

Оставлять на столе нож и (или) грязную посуду

Оставленный на ночь на столе нож некоторые считают предсказателем болезни и ссор в доме.

А неубранную посуду еще при идолопоклонстве люди считали своего рода неуважением к домовому, который будет за это вам мстить - шуметь, не давая заснуть.

Стирать

Славяне верили, что сушащаяся ночью одежда впитывает негативную энергию. А если при этом на нее падает лунный свет, то вещи привлекут к себе неудачи, болезни и безумия.

Кстати, психологи отмечают: объяснить все приметы о темноте очень просто. Дело в том, что этот список состоит в основном из бытовых дел. Поэтому если хозяйка или хозяин не закончит их к вечеру, то она (или он) просто не успеет отдохнуть и выспаться. А человеку с хроническим недосыпом и усталостью вряд ли будет способствовать успех, ведь он медленнее думает, чаще ошибается.