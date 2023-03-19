Ніколи не робіть цього при підвищеному тиску! Правда від кардіолога

Лікування артеріальної гіпертензії (постійно підвищеного тиску) - процес складний і постійний. Але деякі пацієнти починають самі собі "відміняти" препарати, як тільки стан більш-менш нормалізується.
Про це в Instagram розповіла лікар-кардіолог Анна Калиневич.
"Намотайте собі на вус, запишіть, запам'ятайте: при лікуванні артеріальної гіпертензії потрібен постійний прийом препаратів. Тільки так, інакше не може бути", - акцентує лікарка.
Якщо пацієнт припиняє прийом препаратів, стверджуючи, що в нього вже тиск в нормі, то це загрожує тим, що через деякий час тиск знову почне підніматися з новою силою, іноді навіть вище, ніж раніше, а ранішня терапія стає неефективною.
За словами кардіолога, іноді на фоні постійного прийому тиск починає знижуватися нижче норми. Наприклад, на фоні зневоднення, метеочутливості, ГРВІ.
В таких випадках можна рекомендувати таке:
І пам'ятайте, показники, вищі за 140/90 - не норма! Навіть, якщо вам здається, що ви нормально себе почуваєте. При такому тиску ваш організм "працює на знос".
Раніше кардіолог також розповіла, про випадки з пацієнтами з високим тиском, коли все закінчувалося плачевно.
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