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Никогда не делайте этого при повышенном давлении! Правда от кардиолога

Как нельзя лечить высокое давление (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Лечение артериальной гипертензии (постоянно повышенного давления) - процесс сложный и постоянный. Но некоторые пациенты начинают сами себе "отменять" препараты, как только состояние более или менее нормализуется.

Об этом в Instagram рассказала врач-кардиолог Анна Калиневич.

Можно ли делать перерыв в приеме антигипертензивных препаратов?

"Намотайте себе на ус, запишите, запомните: при лечении артериальной гипертензии требуется постоянный прием препаратов. Только так, иначе быть не может", - акцентирует врач.

Если пациент прекращает прием препаратов, утверждая, что у него уже давление в норме, то это чревато тем, что через некоторое время давление снова начнет подниматься с новой силой, иногда даже выше, чем раньше, а прежняя терапия становится неэффективной.

Что делать, если из-за приема лекарств давление становится слишком низким?⠀

По словам кардиолога, иногда на фоне постоянного приема давление начинает снижаться ниже нормы. К примеру, на фоне обезвоживания, метеочувствительности, ОРВИ.

В таких случаях можно рекомендовать следующее:

  • пропуск таблетки только в том случае, если давление в течение дня держится ниже 100/70 мм рт. ст.;
  • попытаться уменьшить дозу: например, принять пол таблетки, а вечером еще пол таблетки. И проконтролировать, как отреагировало АД;
  • немного отсрочить прием препарата - например, подождать час-два, перемерить АД и если давление выше обычного, принять лекарство.

И помните, показатели выше 140/90 - не норма! Даже если вам кажется, что вы нормально себя чувствуете. При таком давлении ваш организм "работает на износ".

Ранее кардиолог также рассказала о случаях с пациентами с высоким давлением, когда все заканчивалось плачевно.

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