Ніколи не робіть цього, якщо думаєте що у вас серцевий напад

Серцевий напад виникає зненацька і варто вчасно розпізнати насторожуючі симптоми. При такому стані варто уникати помилки, яка може лише погіршити ситуацію.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.
Однак, Якщо ви думаєте, що у вас серцевий напад, то так можете лише погіршити ситуацію. Є деякі випадки, коли ця техніка може бути корисною, але серцевий напад не є одним із них.
При наявності будь-яких симптомів варто негайно звернутись до лікаря для встановлення діагнозу.
Під серцевим нападом слід розуміти інфаркт міокарда, крайній ступінь ішемічної хвороби серця, який характеризується розвитком ішемічного некрозу ділянки міокарда, що виник внаслідок абсолютної або відносної недостатності кровопостачання у цій ділянці.
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