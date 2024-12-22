Ніколи не робіть цього, якщо думаєте що у вас серцевий напад

Однак, Якщо ви думаєте, що у вас серцевий напад, то так можете лише погіршити ситуацію. Є деякі випадки, коли ця техніка може бути корисною, але серцевий напад не є одним із них.

Які симптоми не можна ігнорувати

















При наявності будь-яких симптомів варто негайно звернутись до лікаря для встановлення діагнозу.

Під серцевим нападом слід розуміти інфаркт міокарда, крайній ступінь ішемічної хвороби серця, який характеризується розвитком ішемічного некрозу ділянки міокарда, що виник внаслідок абсолютної або відносної недостатності кровопостачання у цій ділянці.