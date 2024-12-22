RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Никогда не делайте этого, если думаете что у вас сердечный приступ

Что нельзя делать при сердечном приступе (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Сердечный приступ возникает неожиданно и стоит вовремя распознать настораживающие симптомы. При таком состоянии необходимо избегать ошибки, которая может лишь усугубить ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Однако, Если вы думаете, что у вас сердечный приступ, то так можете лишь усугубить ситуацию. Есть некоторые случаи, когда эта техника может быть полезной, но сердечный приступ не является одним из них.

Какие симптомы нельзя игнорировать

При наличии любых симптомов следует немедленно обратиться к врачу для установления диагноза.

Под сердечным приступом следует понимать инфаркт миокарда, крайнюю степень ишемической болезни сердца, который характеризуется развитием ишемического некроза участка миокарда, возникшего вследствие абсолютной или относительной недостаточности кровоснабжения в этом участке.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
СердцеСердечный приступВрачиЗдоровье