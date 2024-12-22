Никогда не делайте этого, если думаете что у вас сердечный приступ

Сердечный приступ возникает неожиданно и стоит вовремя распознать настораживающие симптомы. При таком состоянии необходимо избегать ошибки, которая может лишь усугубить ситуацию.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Однако, Если вы думаете, что у вас сердечный приступ, то так можете лишь усугубить ситуацию. Есть некоторые случаи, когда эта техника может быть полезной, но сердечный приступ не является одним из них.
При наличии любых симптомов следует немедленно обратиться к врачу для установления диагноза.
Под сердечным приступом следует понимать инфаркт миокарда, крайнюю степень ишемической болезни сердца, который характеризуется развитием ишемического некроза участка миокарда, возникшего вследствие абсолютной или относительной недостаточности кровоснабжения в этом участке.
Ранее мы сообщали о напитках, которые провоцируют инфаркт.
Также мы писали, как сохранить сердце здоровым и от каких вредных привычек отказаться.