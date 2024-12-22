Никогда не делайте этого, если думаете что у вас сердечный приступ

Однако, Если вы думаете, что у вас сердечный приступ, то так можете лишь усугубить ситуацию. Есть некоторые случаи, когда эта техника может быть полезной, но сердечный приступ не является одним из них.

Какие симптомы нельзя игнорировать

















При наличии любых симптомов следует немедленно обратиться к врачу для установления диагноза.

Под сердечным приступом следует понимать инфаркт миокарда, крайнюю степень ишемической болезни сердца, который характеризуется развитием ишемического некроза участка миокарда, возникшего вследствие абсолютной или относительной недостаточности кровоснабжения в этом участке.