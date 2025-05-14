Ніколи не робіть це з фотографіями ваших дітей: 6 прикмет, які мають знати батьки

Не фотографуйте сплячих дітей

Згідно з народними віруваннями, сплячих дітей фотографувати не можна, оскільки під час сну їхнє біополе є особливо вразливим. Вважається, що фотографування сплячих порушує захист, стирає межі між світом сну і реальним світом, і, таким чином, відкриває доступ злим силам до енергетики дитини.

Це може призвести до захворювання або навіть втрати душевної рівноваги. Тому краще утриматися від таких знімків, особливо в ранньому віці. Якщо ж фото вже зроблено, не варто його поширювати серед сторонніх осіб. Нехай воно залишиться в сімейному архіві.

Уникайте фотографування нехрещених дітей

Вважається, що нехрещені діти позбавлені духовного захисту, тому їхні фотографії можуть стати об’єктом негативного впливу. Знімки таких дітей можуть бути використані недобрими людьми для нанесення шкоди або навіть магічних ритуалів.

Це може призвести до ослаблення здоров’я або змін у характері дитини. Тому рекомендується утриматися від фотографування малюка до обряду хрещення. Якщо ж фото зроблено, не варто його демонструвати стороннім особам. Краще зберігати такі знімки в родинному колі.

Не даруйте фотографії дітей стороннім

Передача фотографій дітей стороннім особам може мати негативні наслідки. Вважається, що через знімок можна вплинути на енергетику дитини, особливо якщо фото потрапить до недобрих людей. Це може призвести до різних негараздів у житті малюка.

Тому варто обмежити коло осіб, яким ви показуєте або даруєте дитячі фотографії. Особливо це стосується незнайомців або малознайомих людей. Зберігайте такі знімки в родинному архіві.

Недбале ставлення до фотографій може заподіяти дітям шкоду (фото: Pexels.com)

Не рвіть і не спалюйте фотографії

Фотографії вважаються енергетичним відображенням людини, тому їхнє знищення може мати негативні наслідки. Розривання або спалювання знімків може призвести до порушення енергетичного зв’язку зображеної особи з навколишнім світом. Це може викликати хвороби або інші неприємності.

Якщо потрібно позбутися фотографії, краще зробити це обережно, наприклад, закопати її в землю. Не варто нехтувати цими прикметами, особливо коли йдеться про дитячі знімки. Збереження фотографій у належному вигляді також сприяє збереженню позитивної енергетики.

Обережно з публікацією фото в соцмережах

Сучасна тенденція ділитися фотографіями дітей у соціальних мережах може мати небажані наслідки. Досвідчені екстрасенси вважають, що через зображення можна підключитися до енергетичного поля людини та вплинути на неї. Особливо вразливими є діти, тому їхні обличчя краще приховувати за допомогою смайликів або інших засобів.

Крім того, публікація особистої інформації може стати об’єктом інтересу зловмисників. Тому варто обмежити доступ до таких знімків або зовсім утриматися від їх розміщення в мережі. Безпека дитини повинна бути на першому місці.

Уникайте фотографування в дзеркалі

Дзеркала здавна вважаються містичними об’єктами, які можуть накопичувати енергію та слугувати порталом до інших світів. Фотографування в дзеркалі може призвести до втрати частини душі або залучення негативних сутностей.

Особливо це стосується дітей, чия енергетика ще не сформована повністю. Тому варто уникати таких знімків, щоб не наражати дитину на небезпеку. Якщо ж фото вже зроблено, не варто його демонструвати стороннім особам. Краще зберігати такі знімки в родинному архіві.