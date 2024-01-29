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Ніколи не робіть так у шлюбі, інакше усе зруйнуєте. Ці помилки "вбивають" справжнє кохання

Чому зникає кохання (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Іноді навіть справжнє кохання може зникнути, а шлюб, який усім здавався ідеальним, закінчується розлученням. До цього призводять помилки, які спочатку можуть здаватися максимально несерйозними. Втім, саме вони усе руйнують.

Що не варто робити у шлюбі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Your Tango.

Не забувайте про близькість. Іноді партнери віддаляються один від одного й потім сексуальне життя поступово згасає. І це призводить до втрати ніжних почуттів, шлюб перетворюється на сусідство.

Не зациклюйтеся на грошах. Конфлікти через фінанси часто руйнують шлюб. Проблеми з грошима не варто загострювати, разом партнери здатні усе подолати. Але якщо почнуться дорікання та конфлікти, кохання згасне.

Як не зруйнувати шлюб (фото: freepik.com)

Не дозволяйте батьківству "вбити" романтику. Звісно, діти - це чудово. Але ви маєте розуміти, що стосунки з коханою людиною не варто ставити на другий план

Не давайте нудьзі перемогти. З часом стосунки у шлюбі можуть перетворюватися на спокійне дрейфування хвилями життя. І тоді людям стає нудно, вони починають шукати "вогник" на стороні - не допустіть цього та не дозволяйте собі втратити інтерес.

Не змагайтеся зі своїм партнером. Коли у стосунках ви починаєте сперечатися та атакувати, лютувати та кричати, брехати та викликати почуття провини - це вже не про кохання. Змагання та боротьба з партнером призведуть до того, що замість романтики з'явиться ненависть.

Як врятувати стосунки (фото: freepik.com)

Не приховуйте правду. Якщо у вас є секрети від вашої другої половинки, а вона про це дізнається, його це образить. Мало того, постійне приховування призведе до того, що поступово ви прийдете до тотального небажання ділитися з коханою людиною хоча б якимись своїми думками.

Не сприймайте шлюб як належне. Коли усе добре, люди починають розслаблятися та думати, що так буде завжди. Але не забувайте, що над стосунками потрібно постійно працювати. Втратити баланс дуже легко. 

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