Ніколи не робіть так макіяж очей, щоб не нашкодити здоров'ю

Як безпечно робити процедури

"Золоте" правило всіляких процедур - це робити їх тільки в досвідченого майстра, ретельно вивчити відгуки, а краще, якщо ці відгуки ваших подруг.

Всі процедури повинні робити сертифікованими засобами. Потрібно перевірити самостійно та не полінуватись.

Заздалегідь поцікавтесь, як саме проводиться та чи інша процедура. Спостерігайте, які етапи робить майстер.

Дуже важливо дізнатися про гарантію "успіху", чи несе майстер юридичну відповідальність за шкоду здоров'ю.

Дізнайтеся про дотримання правил асептики та антисептики - чим та як знезаражуються інструменти.

Також лікар радить потурбуватись про протиалергійні пігулки, які краще випити одразу 1 на ніч в день процедури. Особливо якщо процедура чи засоби нові.

Статистично доведено, що ризик виникнення халязіону (і неодноразово) суттєво підвищується при татуажі. Тому, якщо у вас він вже був до цього, то краще відмовитись.

Також перед татуажем потрібно пройти огляд офтальмолога, щоб з'ясувати, що повіки здорові, немає хвороби сухого ока.

Як не можна фарбувати очі

Офтальмолог розповіла, що ніколи та ні за яких обставини не можна робити макіяж всередині ока.

"Не заливайте нічого за повіки. Зараз гуляє мережею багато яскравих відео, але результат їх - майже завжди запалення, опік чи постійна сухість слизової оболонки ока. Залиште зону для макіяжу тільки на шкірі повік чи на віях", - йдеться у повідомленні.

Ризики нарощення вій

Зробити погляд виразнішим завдяки довгим віям прагне чимало жінок.

Найпоширеніші негативні наслідки від нарощування й ламінування вій включають:

травмування та опіки

інфікування повік, кон'юнктиви чи рогівки

алергічні реакції, які супроводжуються набряком, почервонінням, свербежем

втрата вій через недостатню кваліфікацію фахівця, який робить процедури

Алопеція вій, часткове або повне їх випадіння, відбувається через пошкодження цибулини волосини у процесі нарощування або через тривале носіння штучних вій.

Пошкодження повік і слизових оболонок ока хімічними речовинами також нерідке явище.