Никогда не делайте так макияж глаз, чтобы не навредить здоровью

Как безопасно делать процедуры

"Золотое" правило всевозможных процедур - это делать их только у опытного мастера, тщательно изучить отзывы, а лучше, если эти отзывы ваших подруг.

Все процедуры должны производить сертифицированными средствами. Необходимо проверить самостоятельно и не полениться.

Заранее поинтересуйтесь, как проводится та или иная процедура. Наблюдайте, какие этапы делает мастер.

Очень важно узнать о гарантии "успеха", несет ли мастер юридическую ответственность за вред здоровью.

Узнайте о соблюдении правил асептики и антисептики - чем и как обеззараживаются инструменты.

Также врач советует позаботиться о противоаллергических таблетках, которые лучше выпить сразу 1 на ночь в день процедуры. Особенно если процедура или средства новые.

Статистически подтверждено, что риск возникновения халязиона (и не один раз) значительно увеличивается при татуаже. Поэтому если у вас он уже был до этого, то лучше отказаться.

Также перед татуажем нужно пройти осмотр офтальмолога, чтобы выяснить, что веки здоровы, нет болезни сухого глаза.

Как нельзя красить глаза

Офтальмолог рассказала, что никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя делать макияж внутри глаза.

"Не заливайте ничего за веки. Сейчас гуляет по сети много ярких видео, но результат их - почти всегда воспаление, ожог или постоянная сухость слизистой глаза. Оставьте зону для макияжа только на коже век или на ресницах", - говорится в сообщении.

Риски наращивания ресниц

Сделать взгляд более выразительным благодаря длинным ресницам стремится немало женщин.

Наиболее распространенные отрицательные последствия от наращивания и ламинирования ресниц включают:

травмирование и ожоги

инфицирование век, конъюнктивы или роговицы

аллергические реакции, сопровождающиеся отеком, покраснением, зудом

потеря ресниц из-за недостаточной квалификации специалиста, делающего процедуры

Алопеция ресниц, частичное или полное их выпадение, происходит из-за повреждения луковицы волоса в процессе наращивания или из-за длительного ношения искусственных ресниц.

Повреждение век и слизистых глаз химическими веществами также нередкое явление.