Никогда не делайте так макияж глаз, чтобы не навредить здоровью

Современную женщину сложно представить без макияжа. Однако некоторые макияжи и бьюти процедуры могут навредить глазам. Офтальмолог рассказала, как быть красивой и здоровой.
Об этом сообщает РБК-украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу врача-фотальмолога Анны Пилипчук.
"Золотое" правило всевозможных процедур - это делать их только у опытного мастера, тщательно изучить отзывы, а лучше, если эти отзывы ваших подруг.
Все процедуры должны производить сертифицированными средствами. Необходимо проверить самостоятельно и не полениться.
Заранее поинтересуйтесь, как проводится та или иная процедура. Наблюдайте, какие этапы делает мастер.
Очень важно узнать о гарантии "успеха", несет ли мастер юридическую ответственность за вред здоровью.
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Также врач советует позаботиться о противоаллергических таблетках, которые лучше выпить сразу 1 на ночь в день процедуры. Особенно если процедура или средства новые.
Статистически подтверждено, что риск возникновения халязиона (и не один раз) значительно увеличивается при татуаже. Поэтому если у вас он уже был до этого, то лучше отказаться.
Также перед татуажем нужно пройти осмотр офтальмолога, чтобы выяснить, что веки здоровы, нет болезни сухого глаза.
Офтальмолог рассказала, что никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя делать макияж внутри глаза.
"Не заливайте ничего за веки. Сейчас гуляет по сети много ярких видео, но результат их - почти всегда воспаление, ожог или постоянная сухость слизистой глаза. Оставьте зону для макияжа только на коже век или на ресницах", - говорится в сообщении.
Сделать взгляд более выразительным благодаря длинным ресницам стремится немало женщин.
Наиболее распространенные отрицательные последствия от наращивания и ламинирования ресниц включают:
Алопеция ресниц, частичное или полное их выпадение, происходит из-за повреждения луковицы волоса в процессе наращивания или из-за длительного ношения искусственных ресниц.
Повреждение век и слизистых глаз химическими веществами также нередкое явление.
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