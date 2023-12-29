Ніколи не поєднуйте алкоголь із цими продуктами. Буде гірше, ніж похмілля

Що відомо про похмілля

Похмілля - найпоширеніша реакція організму на вживання великої кількості алкоголю, ще важчим наслідком є алкогольне отруєння, що виникає при вживанні великої кількості спиртного.

Похмілля зазвичай проявляється головним болем та нудотою.

Це неприємний стан, викликаний зневодненням, низьким рівнем цукру, втомою та появою в організмі токсичного ацетальдегіду, що утворюється у процесі розщеплення алкоголю печінкою.

Похмілля з'являється приблизно через 10 годин після вживання алкоголю і може тривати понад добу.

Його слід відрізняти від алкогольного отруєння, яке може бути небезпечним для здоров'я і навіть призвести до смерті. До тривожних симптомів алкогольного отруєння, що потребують термінового медичного втручання, належать:

порушення мови та рухів,

сонливість або втрата свідомості,

повільне чи нерегулярне дихання

низька температура тіла,

зміна кольору шкіри,

судоми,

втрата свідомості чи відсутність реакції на подразники.

З чим не можна "міксувати" спиртне

Щоб уникнути неприємних наслідків вживання алкоголю, краще відмовитися від вживання алкоголю або суттєво обмежити його.

Однак, якщо ми вирішуємо випити, крім помірності, ми повинні пам'ятати, що не можна поєднувати міцний алкоголь із напоями, що містять таурин та кофеїн.

Вживання таких сумішей може мати непередбачувані та неприємні наслідки.

Міцний алкоголь з енергетичним напоєм - дослідження показують, що алкоголь у поєднанні з таурином - ключовим інгредієнтом енергетичних напоїв - збільшує, серед іншого, схильність до поводження більш ризиковано та агресивно. Крім того, енергетичні напої містять кофеїн, який маскує пригнічуючу дію алкоголю. Вони змушують питущого почуватися тверезішим, ніж він є насправді. Це може призвести до безконтрольного вживання алкоголю та навіть отруєння організму. Ба більше, вміст кофеїну в напої може викликати прискорене серцебиття та зневоднення організму.

Суміш різних видів алкоголю - один із знаменитих напоїв, до складу якого входять: білий ром, джин, срібна текіла і мараскіно, - Лонг-Айленд.

Хоча його і називають "холодним чаєм" через зовнішній вигляд, крім кольору він не має з ним нічого спільного. Це дуже міцний напій, який може швидко призвести до сп'яніння та дуже сильного похмілля через перевантаження печінки різними видами алкоголю та їх інгредієнтами.

Це також один із найкалорійніших напоїв серед популярних напоїв, його середня калорійність становить близько 285 ккал.

Жирна їжа, солоні закуски та молочні продукти - знаючи, що ми вживатимемо алкоголь, ми повинні обов'язково їсти поживну, але не важку їжу, яка не навантажуватиме печінку.

Також слід бути обережними з популярними солоними закусками, які забезпечують організм великою кількістю солі, що додатково зневоднює.

У свою чергу, вживання молочних продуктів у вигляді йогурту або кефіру з вживанням алкоголю, що призводить до згортання білка, може призвести до болі у животі та діареї.