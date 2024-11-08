114-річна жінка розказала про річ №1, яка допомогла прожити їй довге життя

114-річна жителька Пенсільванії Наомі Уайтхед нещодавно була визнана найстарішою живою американкою. Вона отримала титул найстарішої живої людини в Америці після смерті 115-річної Елізабет Френсіс минулого місяця.
Які секрети довголіття Наомі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на CNBC.
Наомі Уайтхед народилася 26 вересня 1910 року в Джорджії. Вона виросла на фермі та збирала бавовну та тютюн.
Вона ніколи не робила спеціальні фізичні вправи, але все життя пропрацювала на полі.
Віра у Бога, ймовірно, допомогла американці зберегти надію в бурхливі часи історії та прожити довге та щасливе життя.
"Якщо ви не ходили до церкви, значить ви нікуди і не ходили", - говорить вона.
Наомі ніколи не вживала алкоголь і не курила цигарок і стверджує, що харчується переважно здоровою їжею.
Вона пояснює своє довголіття хорошими генами та насолодою від різних занять. Наприклад, приготування їжі, випічка, малювання та прослуховування музики.
Уайтхед прожила довше за свого чоловіка та трьох синів і має десяток онуків.
Вона вирішила не виходити заміж після того, як її чоловік Сильвестру Уайтхед, помер.
"Я буду жити стільки, скільки дозволить мені Господь", - говорить довгожителька.
Дізнайтеся, про те, як 108-річна бігунка поділилася своїм "чарівним" секретом довголіття.
А до цього 105-річна легендарна "сестра Джин" назвала 7 секретів свого довголіття.