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114-річна жінка розказала про річ №1, яка допомогла прожити їй довге життя

Фото: Які секрети довгого життя найстарішої американки (longeviquest.com)
Автор: Людмила Жукова

114-річна жителька Пенсільванії Наомі Уайтхед нещодавно була визнана найстарішою живою американкою. Вона отримала титул найстарішої живої людини в Америці після смерті 115-річної Елізабет Френсіс минулого місяця.

Які секрети довголіття Наомі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на CNBC.

Що відомо про довгожительку Наомі Уайтхед

Наомі Уайтхед народилася 26 вересня 1910 року в Джорджії. Вона виросла на фермі та збирала бавовну та тютюн.

Вона ніколи не робила спеціальні фізичні вправи, але все життя пропрацювала на полі.

Віра у Бога, ймовірно, допомогла американці  зберегти надію в бурхливі часи історії та прожити довге та щасливе життя.

"Якщо ви не ходили до церкви, значить ви нікуди і не ходили", - говорить вона.

Наомі ніколи не вживала алкоголь і не курила цигарок і стверджує, що харчується переважно здоровою їжею.

Наомі Уайтхед 114 років (фото: instagram.com/weproud2beblack)

Вона пояснює своє довголіття хорошими генами та насолодою від різних занять. Наприклад, приготування їжі, випічка, малювання та прослуховування музики.

Уайтхед прожила довше за свого чоловіка та трьох синів і має десяток онуків.

Вона вирішила не виходити заміж після того, як її чоловік Сильвестру Уайтхед, помер.

"Я буду жити стільки, скільки дозволить мені Господь", - говорить довгожителька.

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