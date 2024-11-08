114-річна жінка розказала про річ №1, яка допомогла прожити їй довге життя

Що відомо про довгожительку Наомі Уайтхед

Наомі Уайтхед народилася 26 вересня 1910 року в Джорджії. Вона виросла на фермі та збирала бавовну та тютюн.

Вона ніколи не робила спеціальні фізичні вправи, але все життя пропрацювала на полі.

Віра у Бога, ймовірно, допомогла американці зберегти надію в бурхливі часи історії та прожити довге та щасливе життя.

"Якщо ви не ходили до церкви, значить ви нікуди і не ходили", - говорить вона.

Наомі ніколи не вживала алкоголь і не курила цигарок і стверджує, що харчується переважно здоровою їжею.

Наомі Уайтхед 114 років (фото: instagram.com/weproud2beblack)

Вона пояснює своє довголіття хорошими генами та насолодою від різних занять. Наприклад, приготування їжі, випічка, малювання та прослуховування музики.

Уайтхед прожила довше за свого чоловіка та трьох синів і має десяток онуків.

Вона вирішила не виходити заміж після того, як її чоловік Сильвестру Уайтхед, помер.

"Я буду жити стільки, скільки дозволить мені Господь", - говорить довгожителька.