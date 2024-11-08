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114-летняя женщина рассказала о вещи №1, которая помогла прожить ей долгую жизнь

Фото: Какие секреты долгой жизни старейшей американки (longeviquest.com)
Автор: Людмила Жукова

114-летняя жительница Пенсильвании Наоми Уайтхед недавно была признана старейшей живой американкой. Она получила титул старейшего живого человека в Америке после смерти 115-летней Элизабет Фрэнсис в прошлом месяце.

Какие секреты долголетия Наоми, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CNBC.

Что известно о долгожительнице Наоми Уайтхед

Наоми Уайтхед родилась 26 сентября 1910 в Джорджии. Она выросла на ферме и собирала хлопок и табак.

Она никогда не делала специальных физических упражнений, но всю жизнь проработала на поле.

Вера в Бога, вероятно, помогла американке сохранить надежду в бурные времена истории и прожить долгую и счастливую жизнь.

"Если вы не ходили в церковь, значит вы никуда и не ходили", - говорит она.

Отметим, что Наоми никогда не употребляла алкоголь и не курила сигареты и утверждает, что питается преимущественно здоровой пищей.

Наоми Уайтхед 114 лет (фото: instagram.com/weproud2beblack)

Она объясняет свое долголетие хорошими генами и удовольствием от различных занятий. Например, приготовление пищи, выпечка, рисование и прослушивание музыки.

Уайтхед прожила дольше своего мужа и трех сыновей и имеет десяток внуков.

Она решила не выходить замуж после того, как ее муж Сильвестру Уайтхед умер.

"Я буду жить столько, сколько позволит мне Господь", - говорит долгожительница.

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