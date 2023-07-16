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Ніколи не міряйте так тиск, бо тонометр покаже неправильні цифри

Як не можна міряти тиск (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

При вимірюванні артеріального тиску важливо дотримуватися певної процедури і не робити помилок, інакше тонометр буде давати хибні показники.

Про це розповів кардіолог Олег Миронюк в Instagram.

Як не можна міряти артеріальний тиск

Яким би тонометром ви не користувалися, при вимірюванні тиску не можна допускати таких помилок:

  • Не вимірюйте артеріальний тиск, коли хочете в туалет, адже переповнений сечовий міхур підвищує показники
  • Не паліть та не вживайте міцну каву та чай, перед вимірюванням тиску
  • Не накладайте манжету поверх одягу (допускається тонка сорочка), адже показники можуть бути завищені
  • Не сидіть перекинувши ногу за ногу, це завищує рівень артеріального тиску
  • Не розмовляйте та не напружуйте руку під час вимірювання тиску

"Вимірювання артеріального тиску повинно проводитись в спокої та в приміщенні кімнатної температури", - додав медик.

В чому різниця між тонометрами

Пристрої для вимірювання тиску бувають трьох видів:

  • механічні
  • автоматичні
  • напівавтоматичні

У механічних використовується манжета для передпліччя, повітря нагнітається вручну за допомогою груші і клапана, а результат виводиться на манометр. При цьому слухати пульс вам треба буде за допомогою фонендоскопу.

В автоматичних тонометрах процес вимірювання тиску виключає будь-які рухи людини, крім вибору необхідних функцій, оскільки повітря нагнітається за допомогою електричного компресора, а результат виводиться на електронний циферблат.

Напівавтоматичні тонометри - це щось середнє між механічними та автоматичними, де використовується ручна груша для накачування повітря, а результат обробляється та виводиться на дисплей.

Кардіолог Наталя Федів радить українцям обирати автоматичний або ж напівавтоматичний тонометр. Лікарка запевняє, що гаджетам такого типу цілком можна довіряти. До того ж вони простіші у використанні.

Які існують норми тиску

Важливо пам'ятати, що всі показники, які дорівнюють 140/90 і вище потребують постійного спостереження у лікаря. Навіть, якщо здається, що ви до цього звикли і вам нормально.

Лікар-кардіолог Юлія Смерека дає такі показники для дорослих віком від 18 до понад 80 років:

Таблиця норми артеріального тиску (фото: Instagram/Юлія Смерека)

Раніше ми писали, що сімейний лікар назвав допустимі коливання тиску.

Також читайте, як збити високий тиск вдома.

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