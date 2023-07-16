Никогда не меряйте так давление, иначе тонометр покажет неправильные цифры

При измерении артериального давления важно соблюдать определенную процедуру и не совершать ошибок, иначе тонометр будет давать неправильные показатели.
Об этом рассказал кардиолог Олег Миронюк в Instagram.
Каким бы тонометром вы ни пользовались, при измерении давления нельзя допускать следующие ошибки:
"Измерение артериального давления должно производиться в покое и в помещении комнатной температуры", - добавил медик.
Устройства для измерения давления бывают трех видов:
В механических используется манжета для предплечья, воздух нагнетается вручную с помощью груши и клапана, а результат выводится на манометр. При этом слушать пульс вам нужно будет с помощью фонендоскопа.
В автоматических тонометрах процесс измерения давления исключает какие-либо движения человека, кроме выбора необходимых функций, поскольку воздух нагнетается с помощью электрического компрессора, а результат выводится на электронный циферблат.
Полуавтоматические тонометры - это нечто среднее между механическими и автоматическими, где используется ручная груша для закачки воздуха, а результат обрабатывается и выводится на дисплей.
Кардиолог Наталья Федив советует украинцам выбирать автоматический или полуавтоматический тонометр. Врач уверяет, что гаджетам такого типа вполне можно доверять. К тому же они более просты в использовании.
Важно помнить, что все пока
затели, равные 140/90 и выше, требуют постоянного наблюдения у врача. Даже если кажется, что вы к этому привыкли и вам нормально.
Врач-кардиолог Юлия Смерека дает следующие показатели для взрослых от 18 до более 80 лет:
Таблица нормы АД (фото: Instagram/Юлия Смерека)
Ранее мы писали, что семейный врач назвал допустимые колебания давления.
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