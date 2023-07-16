Никогда не меряйте так давление, иначе тонометр покажет неправильные цифры

При измерении артериального давления важно соблюдать определенную процедуру и не совершать ошибок, иначе тонометр будет давать неправильные показатели.

Об этом рассказал кардиолог Олег Миронюк в Instagram .

Как нельзя мерить АД

Каким бы тонометром вы ни пользовались, при измерении давления нельзя допускать следующие ошибки:

Не измеряйте АД, когда хотите в туалет, ведь переполненный мочевой пузырь повышает показатели

Не курите и не употребляйте крепкий кофе и чай, перед измерением давления

Не накладывайте манжету поверх одежды (допускается тонкая рубашка), ведь показатели могут быть завышены

Не сидите закинув ногу за ногу, это завышает уровень АД

Не разговаривайте и не напрягайте руку при измерении давления

"Измерение артериального давления должно производиться в покое и в помещении комнатной температуры", - добавил медик.

В чем разница между тонометрами

Устройства для измерения давления бывают трех видов:

механические

автоматические

полуавтоматические

В механических используется манжета для предплечья, воздух нагнетается вручную с помощью груши и клапана, а результат выводится на манометр. При этом слушать пульс вам нужно будет с помощью фонендоскопа.

В автоматических тонометрах процесс измерения давления исключает какие-либо движения человека, кроме выбора необходимых функций, поскольку воздух нагнетается с помощью электрического компрессора, а результат выводится на электронный циферблат.

Полуавтоматические тонометры - это нечто среднее между механическими и автоматическими, где используется ручная груша для закачки воздуха, а результат обрабатывается и выводится на дисплей.

Кардиолог Наталья Федив советует украинцам выбирать автоматический или полуавтоматический тонометр. Врач уверяет, что гаджетам такого типа вполне можно доверять. К тому же они более просты в использовании.

Какие нормы давления существуют

Важно помнить, что все пока

затели, равные 140/90 и выше, требуют постоянного наблюдения у врача. Даже если кажется, что вы к этому привыкли и вам нормально.

Врач-кардиолог Юлия Смерека дает следующие показатели для взрослых от 18 до более 80 лет:

Таблица нормы АД (фото: Instagram/Юлия Смерека)