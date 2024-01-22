Ніколи не лягайте так на подушку вночі - інакше будуть зморшки

Що потрібно знати

З віком наша шкіра стоншується, стає менш еластичною і тендітною. Хоча старіння є природною частиною життя, тонкі лінії та зморшки є серйозною проблемою для шкіри для багатьох. Але, схоже, гарний сон справді може допомогти.

Недостатній сон може послабити імунну систему, що може вплинути на якість та силу колагену. Експерти стверджують, що певні пози для сну можуть посилити ситуацію та стимулювати видимі ознаки старіння.

Найбільш невідповідною позою для якості шкіри є обличчя в подушку.

Коли шкіра вночі треться об подушку або простирадло, це може призвести до передчасного розвитку зморшок, особливо навколо наших очей і рота. На щастя, прості зміни в нічний час можуть запобігти передчасному старінню, включаючи сон на спині, а не на животі чи боці.

Спати на боці не набагато краще. Така поза посилює вертикальні зморшки, такі як зморшки від невдоволення та занепокоєння, які після утворення може бути важко зменшити.

Тому найкраще положення для "продовження та молодості шкіри" - на спині.

Ніл Стенлі - автор книги "Як добре спати", виявив, що найбільш поширеною позою для сну дорослих є поза ембріона, на боці з підтисненими колінами, так спить 41% людей.

Однак він погодився з тим, що сон на спині насправді є "ідеальним положенням", оскільки він може знизити навантаження на м'язи та суглоби, якщо у вас немає апное уві сні чи проблем із хропінням.