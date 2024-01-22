Никогда не ложитесь так на подушку ночью - иначе будут морщины

Что нужно знать

С возрастом наша кожа истончается, становится менее эластичной и хрупкой. Хотя старение является естественной частью жизни, тонкие линии и морщины являются серьезной проблемой для кожи для многих. Но, похоже, хороший сон действительно может помочь.

Недостаточный сон может ослабить иммунную систему, что может повлиять на качество и силу коллагена. Эксперты утверждают, что определенные позы для сна могут усугубить ситуацию и стимулировать видимые признаки старения.

Наиболее неподходящей позой для качества кожи является - лицо в подушку.

Когда кожа ночью трется о подушки или простыни, это может привести к преждевременному развитию морщин, особенно вокруг наших глаз и рта. К счастью, простые изменения в ночное время могут предотвратить преждевременное старение, включая сон на спине, а не на животе или на боку.

Спать на боку не намного лучше. Такая поза усиливает вертикальные морщины, такие как морщины от недовольства и беспокойства, которые после образования может быть трудно уменьшить.

Поэтому лучшее положение для "продления и молодости кожи" - на спине.

Нил Стэнли - автор книги "Как хорошо спать", обнаружил, что наиболее распространенной позой для сна взрослых является поза эмбриона, на боку с поджатыми коленями, так спит 41% людей.

Однако он согласился с тем, что сон на спине на самом деле является "идеальным положением", поскольку он может снизить нагрузку на мышцы и суставы, если у вас нет апноэ во сне или проблем с храпом.