Ніколи не купуйте ці три речі додому: вони здешевлюють інтер'єр і шкодять гаманцю
Часто нам хочеться прикрасити своє житло цікавими аксесуарами для дому. Проте вони не завжди можуть комбінуватися із загальним інтер'єром чи бути просто недоречними. До того ж це виявиться ще й зайвою витратою грошей.
Що не варто купувати додому, розповіли на сайті Good Idea.
Пластмасові полиці та комоди
Можливо, ви й не чули про такі новації, а вони створені якраз для тих, хто хоче зекономити на меблях. До того ж часто їх ставлять у ванній кімнаті, щоб сировина не псувалася.
Проте насправді ви можете повністю применшити всі старання, адже такі меблі мають непривабливий вигляд і захламлюють кімнату.
Фото: leroymerlin.ua
Кольорова підсвітка
Саме по собі це цікаве та оригінальне рішення, але вона може порушити гармонію у вашій оселі, створюючи занадто яскраве світло довкола. Якщо потребуєте додаткового світла вдома, віддавайте перевагу м'якому освітленню, яке наближене до природного.
Фото: 5watt.ua
Текстильна шторка для душу
Шторка для душу потрібна для того, щоб не намочити інші предмети у ванній під час прийому душу. Однак якраз через те, що шторка перебуває під постійним потоком води та майже не висихає, на ній розвиваються різні бактерії та грибок.
У такому разі краще задуматися над встановленням скляних дверей у душ, якщо це можливо.
Фото: comoda.com.ua
До речі, раніше ми писали, які ще речі в інтер'єрі повністю зіпсують його.
Читайте також, як зробити його візуально дорожчим.