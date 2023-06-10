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Никогда не покупайте эти три вещи в дом: они удешевляют интерьер и вредят кошельку

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Суббота 10 июня 2023 16:37
Никогда не покупайте эти три вещи в дом: они удешевляют интерьер и вредят кошельку Какие вещи не стоит добавлять в интерьер (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Зачастую нам хочется украсить свое жилье интересными аксессуарами для дома. Однако они не всегда могут комбинироваться с общим интерьером или просто неуместны. К тому же это окажется еще и лишним расходом денег.

Что не стоит покупать домой, рассказали на сайте Good Idea.

Пластмассовые полки и комоды

Возможно, вы и не слышали о таких новациях, а они созданы как раз для тех, кто хочет сэкономить на мебели. К тому же часто их ставят в ванной, чтобы сырье не портилось.

Однако на самом деле вы можете полностью приуменьшить все старания, ведь такая мебель выглядит неприглядно и захламляет комнату.

Никогда не покупайте эти три вещи в дом: они удешевляют интерьер и вредят кошельку

Фото: leroymerlin.ua

Цветная подсветка

Само по себе это интересное и оригинальное решение, но она может нарушить гармонию в вашем доме, создавая слишком яркий свет вокруг. Если требуется дополнительный свет дома, отдавайте предпочтение мягкому освещению, которое приближено к естественному.

Никогда не покупайте эти три вещи в дом: они удешевляют интерьер и вредят кошельку

Фото: 5watt.ua

Текстильная шторка для душа

Шторка для душа необходима для того, чтобы не намочить другие предметы в ванной во время приема душа. Однако именно из-за того, что шторка находится под постоянным потоком воды и почти не высыхает, на ней развиваются разные бактерии и грибок.

В таком случае лучше задуматься над установкой стеклянной двери в душ, если это возможно.

Никогда не покупайте эти три вещи в дом: они удешевляют интерьер и вредят кошельку

Фото: comoda.com.ua

Кстати, раньше мы писали, какие вещи в интерьере полностью испортят его.

Читайте также, как сделать его визуально дороже.

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