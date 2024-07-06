Никогда не кладите чемодан на кровать. Мало кто догадается, в чем опасность
После путешествий и поездок люди обычно спешат распаковать чемодан, который привозят домой. Однако существует немаловажный момент. Оказалось, чемодан никогда нельзя класть на кровать, ведь это небезопасно.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.
Почему нельзя класть чемоданы на кровать
По словам эксперта Мартина Сили из компании MattressNextDay, специализирующегося на матрасах, люди часто сразу заносят чемоданы в спальню. Но это большая ошибка.
Когда вы кладете чемодан на кровать, то можете даже не догадываться, какие "сувениры" поселятся в матрасе и одеялах, подушках и коврах. Дело в том, что в путешествиях люди останавливаются в гостиницах или хостелах, где может быть немало насекомых.
Более того, на вокзалах и в аэропортах ваши чемоданы могут лежать рядом с вещами тех, кто уже "подхватил" этих существ. И речь идет о клопах.
Куда класть чемодан (иллюстрация: freepik.com)
Как правильно распаковывать чемодан дома
Есть несколько основных моментов. Вы должны видеть, кто спрятался в ваших вещах. И для этого нужно позаботиться о том, чтобы чемодан был как можно дальше от подушек или одеял, где клопы могут быстро спрятаться.
"Вернувшись домой, распакуйте свой багаж в другом месте, не в спальне. Еще лучше, если это будет на жестком полу, поскольку вы не сможете заметить постельных клопов на ковре", - советует эксперт.
"Внимательно осмотрите свой чемодан и с помощью фонарика и посмотрите на швы, складки и карманы", - добавляет он.
Кроме этого, не перекладывайте вещи из путешествия сразу в шкаф. Их нужно постирать, а сам чемодан тщательно пропылесосить.
Более того, никогда не кладите свой багаж на кровать в отеле, куда вы только что заехали. Сначала тщательно все просмотрите, чтобы точно знать, что в номере нет клопов.
К слову, раньше мы уже рассказывали, что нельзя делать с чемоданами, иначе они точно потеряются в аэропорту.
Кроме того, недавно стало известно, как правильно собирать вещи в путешествие.