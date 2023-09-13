Ніколи не кладіть разом ці овочі під час зберігання - втратите все

Які овочі не можна зберігати разом

Так, у багатьох західних країнах значна кількість продуктів харчування викидається у смітник, тому що вони зберігаються неправильно або разом із продуктами, які можуть прискорити їх псування. Однак термін придатності продуктів, що швидко псуються, можна продовжити, якщо дотримуватися певних правил.

Експерт Лотті Далзіел стверджує, що деякі фрукти та овочі не слід зберігати разом.

"Ось п'ять речей, які ваша мама мала розповісти вам про те, як правильно зберігати фрукти та овочі", - сказала вона.

За словами експерта, Лук і картопля в жодному разі не можна зберігати разом.

"Від цибулі проросте картопля. Картоплю слід зберігати в темному місці", - сказала Лотті.

Причина, через яку ці два продукти слід зберігати окремо, полягає в тому, що вони виділяють вологу, через що вони швидше гниють і псуються.

До речі, банани ніколи не потрібно класти у фруктову вазу, їх рекомендується підвішувати.

Помідори повинні зберігатися не в холодильнику, всупереч поширеній думці.