Ніколи не ставте в холодильник ці продукти, інакше станеться катастрофа

Якщо ви готуєте заздалегідь, тому що у вас мало часу на приготування, велика родина або ви не хочете щодня морочитися з новою вечерею, вам на допомогу прийде холодильник та морозильник. Однак використовуйте холодильник з розумом - недостатньо просто поставити туди каструлю. Важливим є також правильне зберігання продуктів.

Як зберігати продукти та чому це важливо?

Низька температура в холодильнику дозволяє довше зберігати свіжість страв, хоча є і продукти, які легко залишаються на полицях набагато довше, наприклад, домашнє песто з великим шаром оливкової олії. Холодильник за умови, що він працює без збоїв, також запобігає розвитку шкідливих мікроорганізмів.

Яка температура буде оптимальною?

Для кожної категорії товарів вона різна. Основне правило: чим нижче полиця, тим там холодніше. Продукти, які необхідно готувати за вищої температури, слід зберігати на нижніх полицях. Найвища температура на дверцятах холодильника – його часто відчиняють і в цьому місці вона коливається. Не рекомендується зберігати там йогурти, яйця та інші продукти, що потребують постійного охолодження.

Чи можна ставити гарячу їжу у холодильник?

Незалежно від температури та полиці в холодильнику, не можна ставити в нього каструлю з гарячими продуктами. Якщо ви приготували дуже багато їжі, зачекайте не менше 2-3 годин, щоб страва повністю охолола. Вона повинна стати кімнатної температури, перш ніж покласти її в холодильник. Тепло від каструлі підвищує температуру в холодильнику, тому обладнанню потрібно більше енергії, щоб підтримувати охолодження, і також ви платитимете вищі рахунки. Також може вийти з ладу термостат.

Якщо ви звикли ставити каструлі з гарячою або теплою їжею в холодильник, ви незабаром зіпсуєте весь холодильник, а ремонт такої техніки коштує недешево. Крім того, такі перепади температур сприяють розмноженню шкідливих мікробів, а пара з каструлі та конденсат може призвести до зледеніння холодильника.

Пам'ятайте, що холодильник також не повинен бути переповнений, адже надто багато продуктів усередині може порушити потік повітря.

Як швидко охолодити їжу?

Якщо 2-3 години очікування для вас занадто багато, ви можете прискорити охолодження їжі. Є кілька способів зробити це. Ви можете поставити каструлю в іншу ємність більшого діаметру, в якому буде холодна вода та кубики льоду. Така холодна ванна працюватиме дуже ефективно. Якщо у вас немає каструлі більшого розміру, ви також можете покласти посуд у герметичний харчовий пакет чи контейнер та налити воду з кубиками льоду у закриту раковину.

Також рекомендується розділити їжу на дрібніші порції та помістити їх в окремі щільно закриті контейнери. У невеликих порціях їжа швидше охолоне. Якщо на вулиці холодно - їжу можна охолодити на балконі.