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Ніколи не кладіть з картоплею поряд цей овоч: і ось чому

Фото: Чому картоплю не можна класти з цибулею (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Картопля - це улюблений та популярний в українців овоч, який люблять практично всі. Зазвичай коренеплоди кладуть у холодильник, але чи це правильно?

Де найкраще зберігати картоплю, і який овоч не можна класти поруч, повідомляє РБК-Україна (проект Styler), посилаючись на Express.

Де найкраще зберігати картоплю

Для досягнення найкращих результатів зберігайте картоплю в прохолодному темному місці, наприклад, у коморі.

"Нема потреби зберігати картоплю в холодильнику, і ніколи не слід класти її в  морозилку, оскільки це призведе до того, що вона стане м'якою", - рекомендують експерти.

Який овоч не варто класти з картоплею

Вам ніколи не слід зберігати картоплю та цибулю разом, особливо якщо ви хочете, щоб овочі довго пролежали.

Це пов'язано з тим, що цибуля виділяє газ етилен, який прискорює процес дозрівання й означає, що при сумісному зберіганні вона може перезріти і передчасно зіпсуватися.

Картопля також містить велику кількість вологи, через що цибуля може стати негерметичною і розрідженою.

Ба більше, коренеплід слід зберігати окремо від інших продуктів, що містять велику кількість етилену, включаючи яблука, банани та помідори.

Тому експерт радить насамперед зберігати картоплю в сухому, добре провітрюваному приміщенні та уникати його зберігання в закритих герметичних контейнерах, тому що йому потрібне повітря для циркуляції навколо нього та підтримки рівня вологості.

А мити картоплю потрібно лише перед використанням. Важливо зберігати овоч у темному місці, тому що підвищена дія світла може призвести до того, що він позеленіє і стане гірким.

До речі, названо місце, де ніколи не варто зберігати яйця.

А також читайте, де зберігати цибулю та часник.

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